Лучший бюджетный OLED-телевизор 2026 года стал еще дешевле: какую модель LG рекомендуют эксперты

Телевизор LG B5 OLED признан лучшей базовой моделью на рынке панелей с органическими светодиодами. Модель сочетает контрастную матрицу, продвинутую обработку картинки и широкий набор игровых функций.

О ключевых возможностях и оснащении OLED-телевизора LG B5 сообщает эксперт TechRadar.

Изображение и процессор LG B5

Телевизор оснащен экраном с самосветящимися пикселями, которые способны полностью отключаться. Это обеспечивает глубокий черный цвет и высокий уровень контрастности. За обработку контента отвечает процессор Alpha 8 AI Processor Gen2. Чипсет автоматически подстраивает параметры изображения и звука под воспроизводимый видеоряд без необходимости ручной настройки.

Характеристики LG B5

Панель поддерживает частоту обновления 120 Гц и технологию синхронизации кадровой частоты Nvidia G-Sync. Для подключения современных игровых консолей и ПК предусмотрено четыре разъема HDMI. Телевизор работает под управлением фирменной смарт-системы webOS с интуитивным интерфейсом.

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Модель с диагональю 48 дюймов позиционируется экспертами как оптимальный выбор для спален и специализированных игровых зон.

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