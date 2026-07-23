Найкращий бюджетний OLED-телевізор 2026 року став ще дешевшим: яку модель LG рекомендують експерти

Телевізор LG B5 OLED визнано найкращою базовою моделлю на ринку панелей з органічними світлодіодами. Ця модель поєднує контрастну матрицю, передові технології обробки зображення та широкий набір ігрових функцій.

Про основні можливості та комплектацію OLED-телевізора LG B5 розповідає експерт TechRadar.

Дисплей та процесор LG B5

Телевізор оснащений екраном із самосвітними пікселями, які можуть повністю вимикатися. Це забезпечує глибокий чорний колір і високий рівень контрастності. За обробку контенту відповідає процесор Alpha 8 AI Processor Gen2. Чіпсет автоматично підлаштовує параметри зображення та звуку під відтворюваний відеоряд без необхідності ручного налаштування.

Характеристики LG B5

Панель підтримує частоту оновлення 120 Гц та технологію синхронізації частоти кадрів Nvidia G-Sync. Для підключення сучасних ігрових консолей та ПК передбачено чотири роз’єми HDMI. Телевізор працює під керуванням фірмової смарт-системи webOS з інтуїтивним інтерфейсом.

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Модель із діагоналлю 48 дюймів експерти позиціонують як оптимальний вибір для спалень та спеціалізованих ігрових зон.

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