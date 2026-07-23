Найкращі 50-дюймові телевізори за розумну ціну: топ 3 моделі у 2026 році (фото)

Телевізори з діагоналлю 50 дюймів чудово підходять для невеликий приміщень, а також часто пропонують універсальне поєднання яскравості, контрастності та обробки чорних кольорів.

Такі телевізори, як LG C5, Hisense QD7 та Samsung S90F OLED, забезпечують чудову якість зображення, проте коштують дешевше за флагманські моделі. Про переваго кожної з моделей розповів експерт порталу Tom's Guide Джеймс Фрю.

LG C5

LG C5 Фото: Tom's Guide

Компанія LG випускає телевізори з нестандартними розмірами екранів, тож діагональ LG C5 становить 48 дюймів. Це не найновіший телевізор у цій лінійці, однак він пропонує найкраще співвідношення ціни та характеристик.

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Телевізор працює на базі LG webOS, яка пропонує такий широкий спектр налаштувань та режимів. Фрю відзначив високий рівень яскравості та насичені кольори, як у фільмах та телешоу, так в іграх. Перевагою для геймерів також є наявність чотирьох портів HDMI 2.1 та частота оновлення 120 Гц.

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Характеристики LG C5:

роздільна здатність — 3840 x 2160;

HDR — Dolby Vision, HDR10, HLG;

частота оновлення — 120 Гц, 144 Гц;

програмне забезпечення — webOS 25;

порти — 4 x HDMI 2.1, 3 x USB 2.0 (тип A).

Hisense QD7

Hisense QD7 Фото: tomsguide.com

50-дюймовий Hisense QD7 – це напрочуд багатофункціональний та високопродуктивний телевізор для своєї ціни. Його дисплей має кристали квантових точок, які поглинають частину підсвічування та перевипромінюють його у вигляді червоного та зеленого світла, що покращує контрастність та яскравість.

Телевізор також може локально затемнювати деякі області екрана, покращуючи вигляд темних сцен. Водночас варто враховувати низьку частоту оновлення та не найкраще програмне забезпечення.

Характеристики Hisense QD7:

роздільна здатність — 3840 x 2160;

HDR — Dolby Vision, Dolby Vision Gaming, HDR10, HDR10+, HLG, HDR10+ Adaptive;

частота оновлення — 60 Гц;

програмне забезпечення — Amazon Fire TV;

порти — 4x HDMI 2.0 (один з eARC HDMI), 2x USB 2.0 (тип A).

Samsung S90F OLED

Samsung S90F OLED Фото: tomsguide.com

З усіх трьох телевізорів 48-дюймовий Samsung S90F є найкращим варіантом для ігор. Він пропонує чудове програмне забезпечення, якісну картинку, частоту оновлення до 144 Гц та солідний набір портів.

В ході лабораторних тестів Samsung S90F продемонстрував затримку введення всього 9,1 мс. Його операційна система включає спеціальний ігровий центр Gaming Hub, а дисплей добре справляється з контрастністю та відтворенням кольорів.

Характеристики Samsung S90F OLED:

роздільна здатність — 3840 x 2160;

HDR — HDR10, HDR10+, HLG;

частота оновлення — 120 Гц, 144 Гц:

програмне забезпечення — Tizen OS 9;

порти HDMI — 4x HDMI 2.1.

Нагадаємо, телевізор LG B5 OLED визнано найкращою базовою моделлю з органічними світлодіодами.

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