Смартфон за 200 долларов — отличный выбор для большинства людей: о какой модели речь (фото)

Эксперты считают, что Moto G Power не только хорошо выглядит, но и предлагает отличную производительность, замечательное время автономной работы и цену, которую нельзя игнорировать.

Хотя многие могут позволить себе флагманский телефон за 1000 долларов и более, в реальности большинству людей такое оборудование не нужно. Более того, телефоны среднего и бюджетного сегмента за эти годы значительно улучшились, предлагая гораздо больше преимуществ, чем раньше, пишут тестировщики androidpolice.com.

Эксперты уверены, что Moto G Power станет оптимальным выбором для большинства людей. Телефон не только хорошо выглядит, но и предлагает хорошую производительность, отличное время автономной работы и цену, которую нельзя игнорировать. Хотя рекомендованная розничная цена в 300 долларов приемлема, но со скидкой по цене 200 долларов он становится более привлекательным.

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Смартфон Moto G Power 2026 Фото: Motorola

С Moto G Power пользователи получают не только большой 6,8-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц, но и мощную батарею от процессора MediaTek Dimensity 6300 в паре с 8 ГБ оперативной памяти.

Также имеется 128 ГБ встроенной памяти, расширяемой с помощью карты microSD. Аккумулятор емкостью 5000 мАч легко обеспечит работу устройства в течение дня, а также поддерживается проводная и беспроводная зарядка мощностью до 30 Вт. Телефон оснащен 50-мегапиксельной основной камерой и 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой, а также 16-мегапиксельной фронтальной камерой.

В условиях недостаточного освещения фотографы не получат наилучших результатов, но для всего остального камеры будут достаточно хороши. Устройство было выпущено с Android 15 и должно получить финальное обновление до Android 17. На данный момент обновление еще не выпущено. Опять же, за 200 долларов это неплохой вариант.

Ранее писали о том, что смартфоны Samsung наконец-то перешли на кремний-углеродные батареи. Южнокорейские телефоны подорожают, как минимум на 100 долларов, по сравнению с прошлогодними новинками.