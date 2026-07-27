Смартфон за 200 доларів — чудовий вибір для більшості людей: про яку модель йдеться (фото)

Експерти вважають, що Moto G Power не тільки має привабливий вигляд, але й забезпечує чудову продуктивність, відмінний час автономної роботи та ціну, яку не можна ігнорувати.

Хоча багато хто може дозволити собі флагманський телефон за 1000 доларів і більше, насправді більшості людей таке обладнання не потрібне. Більше того, телефони середнього та бюджетного сегментів за ці роки значно покращилися, пропонуючи набагато більше переваг, ніж раніше, пишуть тестувальники androidpolice.com.

Експерти впевнені, що Moto G Power стане оптимальним вибором для більшості людей. Телефон не тільки має привабливий вигляд, але й пропонує хорошу продуктивність, чудовий час автономної роботи та ціну, яку не можна ігнорувати. Хоча рекомендована роздрібна ціна у 300 доларів є прийнятною, але зі знижкою до 200 доларів він стає ще привабливішим.

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Смартфон Moto G Power 2026 Фото: Motorola

З Moto G Power користувачі отримують не лише великий 6,8-дюймовий екран із частотою оновлення 120 Гц, а й потужний акумулятор, процесор MediaTek Dimensity 6300 у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам’яті.

Також передбачено 128 ГБ вбудованої пам’яті, яку можна розширити за допомогою картки microSD. Акумулятор ємністю 5000 мА·год легко забезпечить роботу пристрою протягом дня, а також підтримується дротова та бездротова зарядка потужністю до 30 Вт. Телефон оснащений 50-мегапіксельною основною камерою та 8-мегапіксельною надширококутною камерою, а також 16-мегапіксельною фронтальною камерою.

За умов недостатнього освітлення фотографи не отримають найкращих результатів, але для всього іншого камери будуть цілком придатними. Пристрій вийшов на ринок з Android 15 і має отримати остаточне оновлення до Android 17. Наразі оновлення ще не випущено. Знову ж таки, за 200 доларів це непоганий варіант.

Раніше повідомлялося, що смартфони Samsung нарешті перейшли на кремній-вуглецеві акумулятори. Південнокорейські телефони подорожчають щонайменше на 100 доларів порівняно з торішніми новинками.