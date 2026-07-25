Кондиционеры без внешнего блока с легкой установкой: топ-3 модели 2026 года (фото)

С наступлением жары мобильные кондиционеры подойдут для тех, кто ищет удобное решение без монтажа наружного блока на фасаде здания.

Ранее мы приводили подробный гайд о том, как работают и сколько стоят кондиционеры без наружного блока. Теперь Фокус собрал три актуальных модели мобильных кондиционеров без внешнего блока в Украине с беспроблемной установкой. Приводим характеристики и отзывы пользователей.

Scandix SC7000

Младшая модель в нашем обзоре, Scandix SC7000, рассчитана на помещения площадью до 25 м². При потребляемой мощности в 780 Вт она обеспечивает эффективное охлаждение (мощность 7 BTU). Помимо охлаждения, кондиционер работает в режимах осушения, вентиляции и имеет специальный ночной режим работы, постепенно повышающий температуру для комфортного сна. Управление осуществляется кнопками на корпусе (есть функция блокировки от детей) или с пульта ДУ. Важная особенность: кондиционер работает на экологичном фреоне R290. Из дополнительных удобств — колесики и ручка для перемещения, а также функция автоперезапуска после отключения электроэнергии. Уровень шума заявлен на уровне 65 дБ.

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Кондиционер мобильный Scandix SC7000 Фото: comfy.ua

Пользователи в своих отзывах отмечают хорошую производительность прибора: в комнате 20 м² при уличной жаре +38°C он быстро снижает температуру. Монтаж простой и быстрый — гофру для отвода теплого воздуха можно просто высунуть в окно. Из недостатков покупатели выделяют необходимость регулярного контроля уровня конденсата (за сутки может набираться до 6 литров) и ощутимый шум на максимальных оборотах вентилятора.

Цена в Украине:

Мобильный кондиционер Scandix SC7000 — 11 599 грн.

Vestfrost VFP09C

Кондиционер Vestfrost VFP09C, также рассчитанный на площадь до 25 м², предлагает чуть больше мощности (9 BTU) и функционала. При энергопотреблении 1003 Вт прибор уверенно работает на охлаждение, вентиляцию и осушение воздуха. Предусмотрен удобный дисплей, 24-часовой таймер и ночной режим (Sleep), работающий по тому же принципу постепенного повышения температуры, что и в Scandix. Особенностью модели является наличие статуса Wi-Fi Ready, что подразумевает возможность подключения модуля удаленного управления, хотя в базовой комплектации он, судя по всему, не предусмотрен. Уровень шума внутреннего блока стандартный для этого класса — 65 дБ. В качестве хладагента используется безопасный фреон R290.

Кондиционер мобильный Vestfrost VFP09C Фото: comfy.ua

В отзывах покупатели хвалят Vestfrost VFP09C за эффективное охлаждение и простоту сборки. Однако, как и в случае с любым мобильным кондиционером, пользователи сталкиваются с необходимостью организации отвода теплого воздуха (через окно или балконную дверь) и емкости для конденсата. Главным недостатком многие считают уровень шума, сравнивая его с работой громкого вентилятора. Встречаются также жалобы на комплектацию при покупке, поэтому рекомендуем проверять товар при получении.

Цена в Украине:

Мобильный кондиционер Vestfrost VFP09C — 17 999 грн.

WetAir WPAC-H10K

Модель WetAir WPAC-H10K способна обслуживать помещения до 30 м² (10 BTU). Ее главное отличие от предыдущих вариантов — возможность работы не только на охлаждение, но и на обогрев (при внешней температуре до -5°C). Прибор оснащен системой самоиспарения конденсата, что повышает энергоэффективность (класс А) и избавляет от необходимости постоянно опорожнять емкость с водой. Кондиционер также работает на фреоне R290. Особого внимания заслуживает встроенный модуль Wi-Fi и интеграция с приложением TUYASMART, что позволяет управлять устройством со смартфона из любой точки мира, настраивая расписание работы или сценарии взаимодействия с другими умными устройствами (например, внешними датчиками температуры).

Кондиционер мобильный двухрежимный WetAir WPAC-H10K Фото: comfy.ua

Покупатели высоко оценивают WetAir WPAC-H10K за его функциональность, приятный дизайн, возможность обогрева и особенно за удобное управление через приложение со смартфона. Пользователи отмечают хорошую скорость охлаждения и относительно компактные размеры. Как и у других моделей, главным минусом называется уровень шума. Некоторые пользователи описывают его как "постоянный и громкий гул", который мешает спать или работать в тишине. Также упоминается необходимость самостоятельно организовывать отвод тепла через вытяжку или окно.

Цена в Украине:

Мобильный кондиционер WetAir WPAC-H10K — 15 499 грн.

Также Фокус писал про другие кондиционеры без установки. Это модели, которые охлаждают и работают просто от розетки.