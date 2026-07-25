Кондиціонери без зовнішнього блоку, що легко встановлюються: топ-3 моделі 2026 року (фото)

З настанням спеки мобільні кондиціонери стануть у нагоді тим, хто шукає зручне рішення без монтажу зовнішнього блоку на фасаді будівлі.

Раніше ми публікували докладний посібник про те, як працюють і скільки коштують кондиціонери без зовнішнього блоку. Тепер "Фокус" підібрав три актуальні моделі мобільних кондиціонерів без зовнішнього блоку в Україні, які легко встановлюються. Наводимо технічні характеристики та відгуки користувачів.

Scandix SC7000

Найменша модель у нашому огляді, Scandix SC7000, розрахована на приміщення площею до 25 м². При споживанні потужності 780 Вт вона забезпечує ефективне охолодження (потужність 7 BTU). Окрім охолодження, кондиціонер працює в режимах осушення, вентиляції та має спеціальний нічний режим роботи, який поступово підвищує температуру для комфортного сну. Керування здійснюється за допомогою кнопок на корпусі (є функція блокування від дітей) або з пульта дистанційного керування. Важлива особливість: кондиціонер працює на екологічному фреоні R290. Серед додаткових зручностей — коліщатка та ручка для переміщення, а також функція автоматичного перезапуску після відключення електроенергії. Заявлений рівень шуму становить 65 дБ.

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Мобільний кондиціонер Scandix SC7000 Фото: comfy.ua

Користувачі у своїх відгуках відзначають високу ефективність приладу: у кімнаті площею 20 м² за зовнішньої температури +38 °C він швидко знижує температуру. Монтаж простий і швидкий — гофрований шланг для відведення теплого повітря можна просто висунути у вікно. Серед недоліків покупці виділяють необхідність регулярного контролю рівня конденсату (за добу може накопичуватися до 6 літрів) та відчутний шум на максимальних обертах вентилятора.

Ціна в Україні:

Мобільний кондиціонер Scandix SC7000 — 11 599 грн.

Vestfrost VFP09C

Кондиціонер Vestfrost VFP09C, який також розрахований на площу до 25 м², пропонує дещо більшу потужність (9 BTU) та більше функцій. При енергоспоживанні 1003 Вт прилад впевнено забезпечує охолодження, вентиляцію та осушення повітря. Передбачено зручний дисплей, 24-годинний таймер і нічний режим (Sleep), що працює за тим самим принципом поступового підвищення температури, що й у Scandix. Особливістю моделі є наявність статусу Wi-Fi Ready, що передбачає можливість підключення модуля дистанційного керування, хоча в базовій комплектації він, судячи з усього, не передбачений. Рівень шуму внутрішнього блоку стандартний для цього класу — 65 дБ. Як холодоагент використовується безпечний фреон R290.

Мобільний кондиціонер Vestfrost VFP09C Фото: comfy.ua

У відгуках покупці хвалять Vestfrost VFP09C за ефективне охолодження та простоту монтажу. Однак, як і у випадку з будь-яким мобільним кондиціонером, користувачі стикаються з необхідністю організувати відведення теплого повітря (через вікно або балконні двері) та забезпечити ємність для конденсату. Головним недоліком багато хто вважає рівень шуму, порівнюючи його з роботою гучного вентилятора. Також трапляються скарги на комплектацію при купівлі, тому рекомендуємо перевіряти товар під час отримання.

Ціна в Україні:

Мобільний кондиціонер Vestfrost VFP09C — 17 999 грн.

WetAir WPAC-H10K

Модель WetAir WPAC-H10K здатна обслуговувати приміщення площею до 30 м² (10 BTU). Її головна відмінність від попередніх моделей — можливість роботи не тільки в режимі охолодження, а й в режимі обігріву (при зовнішній температурі до -5°C). Прилад оснащений системою самовипаровування конденсату, що підвищує енергоефективність (клас А) і позбавляє від необхідності постійно спорожняти ємність з водою. Кондиціонер також працює на фреоні R290. На особливу увагу заслуговує вбудований модуль Wi-Fi та інтеграція з додатком TUYASMART, що дозволяє керувати пристроєм зі смартфона з будь-якої точки світу, налаштовуючи розклад роботи або сценарії взаємодії з іншими розумними пристроями (наприклад, зовнішніми датчиками температури).

Мобільний дворежимний кондиціонер WetAir WPAC-H10K Фото: comfy.ua

Покупці високо оцінюють WetAir WPAC-H10K за його функціональність, приємний дизайн, можливість обігріву та, особливо, за зручне керування через додаток на смартфоні. Користувачі відзначають хорошу швидкість охолодження та відносно компактні розміри. Як і в інших моделей, головним недоліком називають рівень шуму. Деякі користувачі описують його як "постійний і гучний гул", який заважає спати або працювати в тиші. Також згадується необхідність самостійно організовувати відведення тепла через витяжку або вікно.

Ціна в Україні:

Мобільний кондиціонер WetAir WPAC-H10K — 15 499 грн.

Також "Фокус" писав про інші кондиціонери, які не потребують встановлення. Це моделі, які охолоджують і працюють просто від розетки.