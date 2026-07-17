Кондиціонери без зовнішнього блоку й без проблем встановлення: яка ціна, як працюють (фото)

Цей тип кондиціонерів має лише один блок — усі компоненти, необхідні для охолодження та підтримання комфортної температури в приміщенні, вбудовані в нього. Такі пристрої ще називають моноблоковими кондиціонерами.

Хочете ефективно охолоджувати свої кімнати? Тоді кондиціонер без зовнішнього блоку — чудовий вибір. "Фокус" дає відповіді на всі питання щодо цього типу кондиціонерів.

Що таке кондиціонер без зовнішнього блоку і як він працює

Цей тип кондиціонерів має лише один блок — усі компоненти, необхідні для охолодження та підтримання комфортної температури в приміщенні, інтегровані в нього. Такі пристрої ще називають моноблоковими кондиціонерами. Вони можуть бути як мобільними, так і стаціонарними. Останні є ефективнішими як у охолодженні, так і в обігріві.

Моноблочний кондиціонер працює так само, як і традиційні системи:

компресор стискає холодоагент, підвищуючи його температуру.

Тепло, що виділяється, розподіляється по приміщенню через теплообмінник і вентилятор через решітку у верхній частині пристрою.

Після стиснення холодоагент розширюється, охолоджуючись.

Охолоджена рідина протікає через випарник, який за допомогою вентилятора відводить тепло з зовнішнього повітря.

Відео дня

Цей процес безперервно повторюється, по черзі стискаючи та виштовхуючи холодоагент, створюючи гаряче або холодне повітря. На відміну від традиційних систем з окремими внутрішнім і зовнішнім блоками, кондиціонер без зовнішнього блоку виконує всі функції в одному настінному блоці.

Принцип роботи кондиціонера без зовнішнього блоку Фото: aeroconsult.be

Переваги та недоліки кондиціонерів

Окрім ефективного охолодження, цей тип кондиціонера має низку переваг:

Вам не потрібно звільняти місце для зовнішнього блоку. Замість нього повітроводи для зворотної подачі повітря непомітно прокладаються через стіну, а зовні будівлі закриваються двома решітками. Моноблочні кондиціонери часто мають стильний і сучасний дизайн, що робить їх ідеальними для будь-якого інтер’єру. Кондиціонери без зовнішнього блоку практично не потребують обслуговування, що виключає необхідність укладання договору на технічне обслуговування. Моноблочні кондиціонери прості в установці, оскільки моделі зазвичай передбачають систему "підключи та працюй". Нарешті, моноблочний кондиціонер довговічний і споживає дуже мало енергії, що робить його привабливим з точки зору рахунків за електроенергію. Більшість кондиціонерів без зовнішнього блоку мають клас енергоефективності A+.

Є й недоліки: цей тип кондиціонерів створює більше шуму, ніж традиційні аналоги. Справа в тому, що у звичайному кондиціонері компресор і вентилятори розташовані саме в тому зовнішньому блоці. У моноблочного — все в одному корпусі.

кондиціонер без зовнішнього блоку у вітальні Фото: aeroconsult.be

Як і де встановити кондиціонер без зовнішнього блоку

Встановити такий кондиціонер самостійно цілком можливо. Головне — чітко дотримуватися вказівок, наведених в інструкції.

У будинку є два місця, які найчастіше використовуються для встановлення кондиціонера без зовнішнього блоку. Одне з них — вітальня. Це, як правило, кімната, де люди проводять найбільше часу. З моноблочним кондиціонером у вітальні буде приємна, свіжа атмосфера влітку та затишна, тепла — взимку.

Друге місце — спальня. Зрештою, немає нічого гіршого, ніж занадто спекотна спальня влітку або крижана — взимку. Завдяки кондиціонерам типу Monoblock це залишиться в минулому.

кондиціонер без зовнішнього блоку у спальні Фото: aeroconsult.be

Моноблочний кондиціонер як обігрівач

Моноблочний кондиціонер часто працює у поєднанні з тепловим насосом. Це означає, що пристрій може як охолоджувати, так і обігрівати приміщення. Це велика перевага, оскільки завдяки низькому енергоспоживанню квартиру можна опалювати енергоефективно.

Тепловий насос використовується не тільки для обігріву, а й для охолодження. Він забирає холодне повітря з кімнати, щоб нагріти його в блоці, а потім випускає тепле повітря назад. Під час охолодження відбувається зворотний процес.

Кондиціонер Innova SW XL 800 Фото: innova.it

Innova SW XL 800

Рівень шуму: 20 дБ

Витрата повітря: 785 куб. м/год

Холодопродуктивність: 3,1 кВт

Теплопродуктивність: 3,5 кВт

Ширина: 215 мм

Висота: 318 мм

Довжина: 1327 мм

Вага: 19 кг

Двотрубна настінна система

Напруга живлення: 220 В

Споживана потужність: 0,026 кВт

Максимальний робочий тиск: 10 бар

Країна-виробник: Італія

Ціна: близько 38 000 грн.

Кондиціонер Wito Vierro 93 MV Фото: Wito

Wito Vierro 93 MV

Рівень шуму: 38 дБ

Витрата повітря: 1500 куб. м/год

Холодопродуктивність: 6,7 кВт

Теплопродуктивність: 15 кВт

Ширина: 255 мм

Висота: 530 мм

Довжина: 1415 мм

Двотрубна система

Підлогово-стельова

Країна-виробник: Італія

Ціна: понад 30 000 грн

Канальний кондиціонер Neoclima FDN 1250 Фото: air-conditioner.ua

Neoclima FDN 1250

Двотрубна система

Витрата повітря: 2380 куб. м/год

Холодопродуктивність: 12,6 кВт

Теплопродуктивність: 18 кВт

Вага: 37 кг

Габарити: 1990 × 522 × 240

Рівень шуму: 53 дБ

Канальний

Напруга живлення: 220 В

Максимальний робочий тиск: 15 бар

Країна-виробник: Китай

Ціна: 23 670 грн.

Раніше ми писали про те, на що здатна нова звукова панель Sony. Саундбар Sony Bravia Theater Bar 7 добре показав себе в тестах, хоча й розчарував відсутністю вбудованого сабвуфера.