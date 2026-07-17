Кондиціонери без зовнішнього блоку й без проблем встановлення: яка ціна, як працюють (фото)
Цей тип кондиціонерів має лише один блок — усі компоненти, необхідні для охолодження та підтримання комфортної температури в приміщенні, вбудовані в нього. Такі пристрої ще називають моноблоковими кондиціонерами.
Хочете ефективно охолоджувати свої кімнати? Тоді кондиціонер без зовнішнього блоку — чудовий вибір. "Фокус" дає відповіді на всі питання щодо цього типу кондиціонерів.
Що таке кондиціонер без зовнішнього блоку і як він працює
Цей тип кондиціонерів має лише один блок — усі компоненти, необхідні для охолодження та підтримання комфортної температури в приміщенні, інтегровані в нього. Такі пристрої ще називають моноблоковими кондиціонерами. Вони можуть бути як мобільними, так і стаціонарними. Останні є ефективнішими як у охолодженні, так і в обігріві.
Моноблочний кондиціонер працює так само, як і традиційні системи:
- компресор стискає холодоагент, підвищуючи його температуру.
- Тепло, що виділяється, розподіляється по приміщенню через теплообмінник і вентилятор через решітку у верхній частині пристрою.
- Після стиснення холодоагент розширюється, охолоджуючись.
- Охолоджена рідина протікає через випарник, який за допомогою вентилятора відводить тепло з зовнішнього повітря.
Цей процес безперервно повторюється, по черзі стискаючи та виштовхуючи холодоагент, створюючи гаряче або холодне повітря. На відміну від традиційних систем з окремими внутрішнім і зовнішнім блоками, кондиціонер без зовнішнього блоку виконує всі функції в одному настінному блоці.
Переваги та недоліки кондиціонерів
Окрім ефективного охолодження, цей тип кондиціонера має низку переваг:
- Вам не потрібно звільняти місце для зовнішнього блоку. Замість нього повітроводи для зворотної подачі повітря непомітно прокладаються через стіну, а зовні будівлі закриваються двома решітками.
- Моноблочні кондиціонери часто мають стильний і сучасний дизайн, що робить їх ідеальними для будь-якого інтер’єру.
- Кондиціонери без зовнішнього блоку практично не потребують обслуговування, що виключає необхідність укладання договору на технічне обслуговування.
- Моноблочні кондиціонери прості в установці, оскільки моделі зазвичай передбачають систему "підключи та працюй".
- Нарешті, моноблочний кондиціонер довговічний і споживає дуже мало енергії, що робить його привабливим з точки зору рахунків за електроенергію. Більшість кондиціонерів без зовнішнього блоку мають клас енергоефективності A+.
Є й недоліки: цей тип кондиціонерів створює більше шуму, ніж традиційні аналоги. Справа в тому, що у звичайному кондиціонері компресор і вентилятори розташовані саме в тому зовнішньому блоці. У моноблочного — все в одному корпусі.
Як і де встановити кондиціонер без зовнішнього блоку
Встановити такий кондиціонер самостійно цілком можливо. Головне — чітко дотримуватися вказівок, наведених в інструкції.
У будинку є два місця, які найчастіше використовуються для встановлення кондиціонера без зовнішнього блоку. Одне з них — вітальня. Це, як правило, кімната, де люди проводять найбільше часу. З моноблочним кондиціонером у вітальні буде приємна, свіжа атмосфера влітку та затишна, тепла — взимку.
Друге місце — спальня. Зрештою, немає нічого гіршого, ніж занадто спекотна спальня влітку або крижана — взимку. Завдяки кондиціонерам типу Monoblock це залишиться в минулому.
Моноблочний кондиціонер як обігрівач
Моноблочний кондиціонер часто працює у поєднанні з тепловим насосом. Це означає, що пристрій може як охолоджувати, так і обігрівати приміщення. Це велика перевага, оскільки завдяки низькому енергоспоживанню квартиру можна опалювати енергоефективно.
Тепловий насос використовується не тільки для обігріву, а й для охолодження. Він забирає холодне повітря з кімнати, щоб нагріти його в блоці, а потім випускає тепле повітря назад. Під час охолодження відбувається зворотний процес.
Innova SW XL 800
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- Холодопродуктивність: 3,1 кВт
- Теплопродуктивність: 3,5 кВт
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