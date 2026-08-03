Бюджетные наушники с хорошим звуком: топ 3 модели по результатам тестов (фото)
Качественные наушники не обязательно должны быть дорогими. Некоторые современные модели предлагают отличный звук и широкий функционал по доступной цене.
Команда экспертов испытала ряд бюджетных наушников, выбрав лучшие варианты на 2026 год. Детальнее о тройке лидероврассказала обозреватель гаджетов Темми Роджерс в статье для Tom's Guide.
1More SonoFlow Pro
Наушники 1More SonoFlow Pro имеют хорошее активное шумоподавление (ANC), надежный звук и удобную посадку. Они обещают 100 часов воспроизведения музыки без активного шумоподавления и 60 часов с включенным шумоподавлением на одном заряде. Тестирование подтвердило эти цифры.
В общем, 1More SonoFlow Pro звучат значительно дороже, чем можно ожидать, учитывая их цену. Роджерс отметила отличную детализацию, мощные басы и четкие средние частоты.
- Цена 1More SonoFlow Pro в Украине — от 1999 грн.
CMF Buds Pro 2
Бюджетные наушники CMF Buds Pro 2 предлагают хороший ANC и хороший звук с хорошими высокими, средними и басовыми частотами. Для настройки звука пользователям доступен очень комплексный эквалайзер.
Какие беспроводные наушники вы носите?
По словам Роджерс, CMF Buds Pro 2 оказались достаточно удобными для длительного ношения благодаря мягким амбушурам. Эксперт также указала на длительное время работы от аккумулятора и поддержку пространственного звука.
- Цена — CMF Buds Pro 2 в Украине — от 2 300 грн
Fiio JT3
Fiio JT3 — это бюджетные проводные наушники, способные обеспечить звук флагманского уровня. Они не имеют современных беспроводных функций, таких как ANC, режим прозрачности, приложение и эквалайзер, это комплексно глубоким и насыщенным звуковым ландшафтом.
Наушники Fiio JT3 удобны и легки для более длительного прослушивания, а съемный кабель делает их более долговечными, чем модели со встроенными проводами.
- Цена Fiio JT3 в Уркаине – около 3690 грн.
Напомним, компания Machenike выпустила дешевые беспроводные наушники TH66 с активным шумоподавлением и режимом низкой задержки.
Фокус также сообщал, что наушники Technics AZ100 предлагают высококачественный звук, превосходное металлическое покрытие и множество интересных функций.