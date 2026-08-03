Бюджетные наушники с хорошим звуком: топ 3 модели по результатам тестов (фото)

Качественные наушники не обязательно должны быть дорогими. Некоторые современные модели предлагают отличный звук и широкий функционал по доступной цене.

Команда экспертов испытала ряд бюджетных наушников, выбрав лучшие варианты на 2026 год. Детальнее о тройке лидероврассказала обозреватель гаджетов Темми Роджерс в статье для Tom's Guide.

1More SonoFlow Pro

1More SonoFlow Pro Фото: tomsguide.com

Наушники 1More SonoFlow Pro имеют хорошее активное шумоподавление (ANC), надежный звук и удобную посадку. Они обещают 100 часов воспроизведения музыки без активного шумоподавления и 60 часов с включенным шумоподавлением на одном заряде. Тестирование подтвердило эти цифры.

В общем, 1More SonoFlow Pro звучат значительно дороже, чем можно ожидать, учитывая их цену. Роджерс отметила отличную детализацию, мощные басы и четкие средние частоты.

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Цена 1More SonoFlow Pro в Украине — от 1999 грн.

CMF Buds Pro 2

CMF Buds Pro 2 Фото: PhoneArena

Бюджетные наушники CMF Buds Pro 2 предлагают хороший ANC и хороший звук с хорошими высокими, средними и басовыми частотами. Для настройки звука пользователям доступен очень комплексный эквалайзер.

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По словам Роджерс, CMF Buds Pro 2 оказались достаточно удобными для длительного ношения благодаря мягким амбушурам. Эксперт также указала на длительное время работы от аккумулятора и поддержку пространственного звука.

Цена — CMF Buds Pro 2 в Украине — от 2 300 грн

Fiio JT3

Fiio JT3 Фото: tomsguide.com

Fiio JT3 — это бюджетные проводные наушники, способные обеспечить звук флагманского уровня. Они не имеют современных беспроводных функций, таких как ANC, режим прозрачности, приложение и эквалайзер, это комплексно глубоким и насыщенным звуковым ландшафтом.

Наушники Fiio JT3 удобны и легки для более длительного прослушивания, а съемный кабель делает их более долговечными, чем модели со встроенными проводами.

Цена Fiio JT3 в Уркаине – около 3690 грн.

Напомним, компания Machenike выпустила дешевые беспроводные наушники TH66 с активным шумоподавлением и режимом низкой задержки.

Фокус также сообщал, что наушники Technics AZ100 предлагают высококачественный звук, превосходное металлическое покрытие и множество интересных функций.