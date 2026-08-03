Бюджетні навушники з хорошим звуком: топ 3 моделі за результатами тестів (фото)

Якісні навушники не обов’язково мають бути дорогими. Деякі сучасні моделі пропонують чудовий звук та широкий функціонал за доволі доступну ціну.

Команда експертів випробувала низку бюджетний навушників, обравши найкращі варіанти на 2026 рік. Детальніше про трійку лідерів розповіла оглядачка гаджетів Теммі Роджерс у статті для Tom's Guide.

1More SonoFlow Pro

1More SonoFlow Pro Фото: tomsguide.com

Навушники 1More SonoFlow Pro мають хороше активне шумозаглушення (ANC), надійний звук та зручну посадку. Вони обіцяють 100 годин відтворення музики без активного шумозаглушення та 60 годин з увімкненим шумозаглушенням на одному заряді. Тестування підтвердило ці цифри.

Загалом 1More SonoFlow Pro звучать значно дорожче, ніж можна очікувати з огляду на їхню ціну. Роджерс відзначила чудову деталізацію, потужні баси та чіткі середні частоти.

Відео дня

Ціна 1More SonoFlow Pro в Україні — від 1999 грн.

CMF Buds Pro 2

CMF Buds Pro 2 Фото: PhoneArena

Бюджетні навушники CMF Buds Pro 2 пропонують непогане ANC та хороший звук з гарними високими, середніми та басовими частотами. Для налаштування звучання користувачам доступний дуже комплексний еквалайзер.

Опитування Які беспровідні навушники ви носите? Опитування відкрите до AirPods Xiaomi JBL Beyerdynamic CMF Sony JLab OnePlus Shokz Інші Голосувати

За словами Роджерс, CMF Buds Pro 2 виявились досить зручними для тривалого носіння завдяки м’яким амбушурам. Експертка також вказала на тривалий час роботи від акумулятора та підтримку просторового звуку.

Ціна — CMF Buds Pro 2 в Україні — від 2 300 грн

Fiio JT3

Fiio JT3 Фото: tomsguide.com

Fiio JT3 – це бюджетні дротові навушники, здатні забезпечити звук флагманського рівня. Вони не мають сучасних бездротових функцій, як от ANC, режим прозорості, застосунок та еквалайзер, це комплексується глибоким та насиченим звуковим ландшафтом.

Навушники Fiio JT3 зручні та легкі для тривалішого прослуховування, а знімний кабель робить їх більш довговічними, ніж моделі з вбудованими дротами.

Ціна Fiio JT3 в Уркаїні — близько 3690 грн.

Нагадаємо, компанія Machenike випустила дешеві бездротові навушники TH66 з активним шумозаглушенням та режимом низької затримки.

Фокус також повідомляв, що навушники Technics AZ100 пропонують високоякісний звук, чудове металеве покриття та безліч цікавих функцій.