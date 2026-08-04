LG представила линейку телевизоров 2026 года: раскрыты цены и ключевые параметры (фото)

Компания LG представила новую линейку телевизоров с искусственным интеллектом, в которую входят модели Mini LED, OLED, Micro RGB, Mini RGB, Nano 4K UHD и Smart AI TV.

Новую линейку телевизоров LG возглавляет серия QNED evo Mini LED, доступная с диагоналями экрана от 43 до 115 дюймов. Подробности сообщил портал Gizmochina.

QNED

Линейка QNED работает на процессоре Alpha 8 AI Gen3. Флагманская модель оснащена технологиями Dynamic QNED Color Pro, Precision Dimming Ultra и Motion Booster с частотой обновления до 330 Гц, а некоторые модели также поддерживают переменную частоту обновления (VRR) 165 Гц и автоматический режим с низкой задержкой для игр.

Цена на линейку LG QNED evo Mini LED — от 556 долларов.

OLED

LG также обновила свою линейку OLED evo, представив модели серий G6, C6 и B6. Флагманские телевизоры G6 и C6 оснащены процессором Alpha 11 AI Processor Gen3, технологией Hyper Radiant Color, функцией Brightness Booster Ultra, Dolby Vision, Dolby Atmos, NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium и поддерживают частоту обновления до 165 Гц с переменной частотой обновления.

Відео дня

Модель OLED B6 оснащена процессором Alpha 8 AI Processor Gen3, при этом сохраняя сертификаты Perfect Black и Perfect Color.

Цена на линейку LG OLED evo C6 — от 1 260 долларов.

Цена на линейку LG OLED evo B6 — от 1 549 долларов.

Цена на линейку LG OLED evo G6 — от 2 257 долларов.

РК

В новых ЖК-телевизорах LG внедрена технология High Purity RGB Spectrum Display. 100-дюймовый телевизор Micro RGB evo (MRGB96) обеспечивает тройное 100%-ное покрытие цветов в цветовых пространствах BT.2020, DCI-P3 и Adobe RGB, тогда как серия Mini RGB evo сочетает технологию Tandem LED с функцией Precision Dimming и процессором Alpha 8 AI Processor Gen3.

Цена на линейку LG Mini RGB evo — от 1 354 долларов.

Цена 100-дюймовой модели LG Micro RGB evo — примерно 13 650 долларов.

Другие новинки LG

Для тех, кто ищет более доступные телевизоры с большим экраном, компания LG расширила свою линейку Nano 4K UHD с диагоналями экрана от 43 до 98 дюймов. Эти модели оснащены процессором Alpha 7 AI Gen9, технологией Nano Detail Enhancer, HDR10 Pro и поддержкой Dolby Atmos.

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LG также представила серию Smart AI TV (LB65) с диагональю экрана 32 и 43 дюйма. Линейка работает на базе процессора Alpha 5 AI Gen9 и включает Dolby Atmos, персонализацию на основе искусственного интеллекта, webOS 26, интеграцию с Google Gemini, поддержку Microsoft Copilot, игровой портал LG и пять лет обновлений webOS.

Цена серии Nano 4K UHD — около 409 долларов.

Цена серии Smart AI TV (LB65) — около 210 долларов.

Напомним, что эксперты назвали лучшие mini-LED-телевизоры 2026 года по доступным ценам.

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