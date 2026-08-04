LG випустила лінійку телевізорів 2026 року: розкрито ціни та ключові параметри (фото)

Компанія LG представила нову лінійку телевізорів зі штучним інтелектом, що включає моделі Mini LED, OLED, Micro RGB, Mini RGB, Nano 4K UHD та Smart AI TV.

Нову лінійку телевізорів LG очолює лінійка QNED evo Mini LED, доступна з розмірами екранів від 43 до 115 дюймів. Деталі розкрив портал Gizmochina.

QNED

Лінійка QNED працює на процесорі Alpha 8 AI Gen3. Флагманська модель оснащена Dynamic QNED Color Pro, Precision Dimming Ultra та Motion Booster з частотою оновлення до 330 Гц, а деякі моделі також підтримують змінну частоту оновлення (VRR) 165 Гц та автоматичний режим низької затримки для ігор.

Ціна на лінійку LG QNED evo Mini LED — від 556 доларів.

OLED

LG також оновила свою лінійку OLED evo, представивши моделі серій G6, C6 та B6. Флагманські телевізори G6 та C6 оснащені процесором Alpha 11 AI Processor Gen3, технологією Hyper Radiant Color, функцією Brightness Booster Ultra, Dolby Vision, Dolby Atmos, NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium та підтримують частоту оновлення до 165 Гц із змінною частотою оновлення.

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Модель OLED B6 використовує процесор Alpha 8 AI Processor Gen3, зберігаючи при цьому сертифікати Perfect Black та Perfect Color.

Ціна на лінійку LG OLED evo C6 — від 1 260 доларів.

Ціна на лінійку LG OLED evo B6 — від 1 549 доларів.

Ціна на лінійку LG OLED evo G6 — від 2 257 доларів.

РК

У нових РК-телевізорах LG впроваджено технологію High Purity RGB Spectrum Display. 100-дюймовий телевізор Micro RGB evo (MRGB96) забезпечує потрійне 100% покриття кольорів у колірних просторах BT.2020, DCI-P3 та Adobe RGB, тоді як серія Mini RGB evo поєднує технологію Tandem LED із функцією Precision Dimming та процесором Alpha 8 AI Processor Gen3.

Ціна на лінійку LG Mini RGB evo — від 1 354 доларів.

Ціна 100-дюймового LG Micro RGB evo — приблизно 13 650 доларів.

Інші новинки LG

Для тих, хто шукає більш доступні телевізори з великим екраном, LG розширила свою лінійку Nano 4K UHD розмірами екранів від 43 до 98 дюймів. Ці моделі оснащені процесором Alpha 7 AI Gen9, технологією Nano Detail Enhancer, HDR10 Pro та підтримкою Dolby Atmos.

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LG також представила серію Smart AI TV (LB65) з діагоналлю екрана 32 та 43 дюйми. Лінійка працює на базі процесора Alpha 5 AI Gen9 та включає Dolby Atmos, персоналізацію на основі штучного інтелекту, webOS 26, інтеграцію з Google Gemini, підтримку Microsoft Copilot, ігровий портал LG та п'ять років оновлень webOS.

Ціна серії Nano 4K UHD — близько 409 доларів.

Ціна серії Smart AI TV (LB65) — близько 210 доларів.

Нагадаємо, експерти назвали найкращі mini-LED телевізори 2026 з доступними цінами.

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