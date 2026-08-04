Самые мощные Android смартфоны лета 2026 года: топ-10 моделей на разный бюджет (фото)

Бенчмарк AnTuTu опубликовал свежие рейтинги производительности Android-смартфонов за июль 2026 года по результатам тестирования в AnTuTu V11.

В статистику вошли средние показатели телефонов, продающихся на китайском рынке, за период с 1 по 31 июля.

Флагманский сегмент: iQOO 15 Ultra

Первую строчку рейтингов флагманов удерживает геймерский iQOO 15 Ultra с результатом в 4 128 314 баллов. Смартфон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 в связке с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти. Разработчики выжали максимум из чипсета за счет продвинутой системы охлаждения, обеспечивающей стабильную работу на пиковых частотах без резкого троттлинга. На третьем месте расположилась базовая модель iQOO 15 (4 064 959 баллов), уступающая старшему брату только из-за отсутствия пассивного/активного охлаждения предельного уровня.

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Вторую позицию занял игровой флагман Red Magic 11S Pro+ (4 084 233 балла), построенный на разогнанной версии чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 5 OC. В этой модификации процессора тактовая частота производительного ядра повышена с 4,6 ГГц до 4,74 ГГц. Благодаря улучшенной стабильности и встроенному кулеру телефон демонстрирует наивысший показатель устойчивости кадров при длительных игровых сессиях в 4K.

Самые мощные флагманы по версии AnTuTu в июле 2026 года Фото: AnTuTu

Топ-10 самых мощных флагманских смартфонов:

iQOO 15 Ultra (Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16/1024 ГБ) — 4 128 314 Red Magic 11S Pro+ (Snapdragon 8 Elite Gen 5 OC, 16/1024 ГБ) — 4 084 233 iQOO 15 (Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16/1024 ГБ) — 4 064 959 vivo X300 Ultra Satellite Edition (Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16/1024 ГБ) — 3 980 167 realme GT8 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16/512 ГБ) — 3 950 644 Honor WIN (Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16/1024 ГБ) — 3 928 977 OPPO Find X9 Ultra (Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16/512 ГБ) — 3 849 290 Honor Magic8 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16/512 ГБ) — 3 822 287 Honor Magic8 (Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16/512 ГБ) — 3 807 487 OnePlus 15 (Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16/1024 ГБ) — 3 770 699

Самые мощные середняки по версии AnTuTu в июле 2026 года Фото: AnTuTu

Субфлагманы и средний класс: Honor 600 Pro

В категории субфлагманов верхние строчки заняты процессорами линейки MediaTek Dimensity 8500 и 8550. Первое место досталось Honor 600 Pro на чипе Dimensity 8550 Elite с результатом 2 179 129 баллов. Вторую строчку занял OPPO Reno16 на процессоре Dimensity 8550 Super (2 141 014 баллов), а тройку лидеров замкнул Honor WIN Turbo с чипсетом Dimensity 8500 Elite (2 127 558 баллов).

Платформы MediaTek демонстрируют превосходный энергоэффективный баланс и графическую производительность, оставляя чипам Qualcomm серий Snapdragon 6 и 7 лишь нижние позиции вне десятки лидеров. Модели вроде Xiaomi 17T и REDMI Turbo 5 уверенно удерживают планку в 2+ миллиона баллов в AnTuTu V11.

Топ-10 субфлагманских смартфонов:

Honor 600 Pro (Dimensity 8550 Elite, 12/512 ГБ) — 2 179 129 OPPO Reno16 (Dimensity 8550 Super, 16/512 ГБ) — 2 141 014 Honor WIN Turbo (Dimensity 8500 Elite, 12/512 ГБ) — 2 127 558 OPPO K15 Pro (Dimensity 8500 Super, 12/512 ГБ) — 2 119 580 Xiaomi 17T (Dimensity 8500-Ultra, 12/256 ГБ) — 2 119 407 iQOO Z11 (Dimensity 8500 Full-blood, 12/256 ГБ) — 2 117 132 REDMI Turbo 5 (Dimensity 8500-Ultra, 12/256 ГБ) — 2 041 614 realme Neo7 SE (Dimensity 8400-Max, 12/256 ГБ) — 2 035 952 OPPO K13 Turbo 5G (Dimensity 8450, 12/512 ГБ) — 2 003 506 iQOO Z10 Turbo (Dimensity 8400 Full-blood, 12/256 ГБ) — 1 985 859

Ранее сообщалось, что Xiaomi готовится представить глобальный бюджетный смартфон Redmi 17 5G с аккумулятором на 7500 мАч и чипом Snapdragon 4 Gen 5.

Также Фокус писал об анонсе смартфона Poco M8 Power с батареей емкостью 8000 мАч и 6,9-дюймовым AMOLED-экраном 120 Гц.