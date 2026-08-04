Недорогой Redmi 17 5G удивит батареей на 7500 мАч: что известно про смартфон (фото)

Xiaomi готовит к выходу доcтупный телефон Redmi 17 5G.

В сеть попали рендеры и характеристики устройства, сообщает Android Headlines.

Дизайн, дисплей и оснащение

Смартфон получил плоские грани корпуса, матовую заднюю панель и прямоугольный блок камер. Новинка будет доступна в трех цветах: черном, синем и оранжевом (с отделкой под экокожу). Размеры устройства составляют 170.12 × 74.42 × 8.8 мм при весе 235 граммов. На тыльной стороне расположен динамический светодиод RGB для индикации уведомлений и визуальных эффектов.

Спереди установят 6,9-дюймовый LCD-экран с разрешением 1600x720 пикселей, адаптивной частотой обновления 120 Гц и прочным стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Максимальная яркость в автоматическом режиме достигает 825 нит. Телефон защищен от пыли и брызг по стандарту IP64, оснащен боковым сканером отпечатков пальцев, аудиоразъемом 3,5 мм, динамиками с режимом усиления громкости до 300% и слотом для карт MicroSD.

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Смартфон Redmi 17 5G Фото: 91mobiles.com

Производительность, камеры и батарея

Аппаратной основой Redmi 17 5G станет 4-нм процессор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 в связке с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. Смартфон работает под управлением фирменной оболочки HyperOS 3.0 на базе Android 16. Модуль камер включает основной 50-мегапиксельный сенсор с ИИ и вспомогательный QVGA-датчик для устранения мерцания. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

Главной фишкой новинки будет кремний-углеродный аккумулятор емкостью 7500 мАч с поддержкой быстрой 45-ваттной зарядки. При этом сетевой адаптер в комплект поставки входить не будет — покупателям придется использовать собственное зарядное устройство. В оснащение также входят 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 и NFC.

Ориентировочная цена:

Redmi 17 5G 4/128GB — €250 (~12 870 грн)

Ранее сообщалось про топ-3 модели от Samsung, OnePlus, Xiaomi на замену флагману Pixel. Вместо смартфона Pixel 10 Pro вполне можно приобрести Samsung Galaxy S25, OnePlus 15 или Poco F8 Pro, считают эксперты.