Недорогий Redmi 17 5G здивує акумулятором на 7500 мА·год: що відомо про смартфон (фото)

Xiaomi готує до випуску доступний смартфон Redmi 17 5G.

У мережу потрапили рендери та технічні характеристики пристрою, повідомляє Android Headlines.

Дизайн, дисплей та комплектація

Смартфон має плоскі грані корпусу, матову задню панель та прямокутний блок камер. Новинка буде доступна у трьох кольорах: чорному, синьому та помаранчевому (з оздобленням під екошкіру). Розміри пристрою становлять 170,12 × 74,42 × 8,8 мм при вазі 235 грамів. На тильній стороні розташований динамічний світлодіод RGB для індикації сповіщень та візуальних ефектів.

На передній панелі буде встановлено 6,9-дюймовий LCD-екран із роздільною здатністю 1600x720 пікселів, адаптивною частотою оновлення 120 Гц та міцним склом Corning Gorilla Glass 7i. Максимальна яскравість в автоматичному режимі сягає 825 ніт. Телефон захищений від пилу та бризок за стандартом IP64, оснащений бічним сканером відбитків пальців, аудіороз'ємом 3,5 мм, динаміками з режимом посилення гучності до 300% та слотом для карт MicroSD.

Відео дня

Смартфон Redmi 17 5G Фото: 91mobiles.com

Продуктивність, камери та акумулятор

Апаратною основою Redmi 17 5G стане 4-нм процесор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 у поєднанні з 4 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 128 ГБ. Смартфон працює під управлінням фірмової оболонки HyperOS 3.0 на базі Android 16. Модуль камер включає основний 50-мегапіксельний сенсор з ШІ та допоміжний QVGA-датчик для усунення мерехтіння. Фронтальна камера має роздільну здатність 8 Мп.

Головною особливістю новинки стане кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 7500 мА·год із підтримкою швидкої зарядки потужністю 45 Вт. При цьому мережевий адаптер до комплекту поставки не входитиме — покупцям доведеться використовувати власний зарядний пристрій. До оснащення також входять 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 та NFC.

Орієнтовна ціна:

Redmi 17 5G 4/128 ГБ — 250 євро (~12 870 грн)

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