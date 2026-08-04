Найпотужніші смартфони на Android літа 2026 року: топ-10 моделей на будь-який бюджет (фото)

Бенчмарк AnTuTu опублікував найсвіжіші рейтинги продуктивності Android-смартфонів за липень 2026 року за результатами тестування в AnTuTu V11.

До статистики увійшли середні показники щодо телефонів, що продаються на китайському ринку, за період з 1 по 31 липня.

Флагманський сегмент: iQOO 15 Ultra

Перше місце в рейтингах флагманів посідає ігровий iQOO 15 Ultra з результатом 4 128 314 балів. Смартфон оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 у поєднанні з 16 ГБ оперативної та 1 ТБ вбудованої пам'яті. Розробники витиснули максимум із чіпсета завдяки просунутій системі охолодження, що забезпечує стабільну роботу на пікових частотах без різкого тротлінгу. На третьому місці розташувалася базова модель iQOO 15 (4 064 959 балів), яка поступається старшому брату лише через відсутність пасивного/активного охолодження найвищого рівня.

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Друге місце посів ігровий флагман Red Magic 11S Pro+ (4 084 233 бали), побудований на розігнаній версії чіпсета Snapdragon 8 Elite Gen 5 OC. У цій модифікації процесора тактова частота продуктивного ядра підвищена з 4,6 ГГц до 4,74 ГГц. Завдяки покращеній стабільності та вбудованому кулеру телефон демонструє найвищий показник стабільності кадрів під час тривалих ігрових сесій у 4K.

Найпотужніші флагмани за версією AnTuTu у липні 2026 року Фото: AnTuTu

Топ-10 найпотужніших флагманських смартфонів:

iQOO 15 Ultra (Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16/1024 ГБ) — 4 128 314 Red Magic 11S Pro+ (Snapdragon 8 Elite Gen 5 OC, 16/1024 ГБ) — 4 084 233 iQOO 15 (Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16/1024 ГБ) — 4 064 959 vivo X300 Ultra Satellite Edition (Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16/1024 ГБ) — 3 980 167 realme GT8 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16/512 ГБ) — 3 950 644 Honor WIN (Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16/1024 ГБ) — 3 928 977 OPPO Find X9 Ultra (Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16/512 ГБ) — 3 849 290 Honor Magic8 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16/512 ГБ) — 3 822 287 Honor Magic8 (Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16/512 ГБ) — 3 807 487 OnePlus 15 (Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16/1024 ГБ) — 3 770 699

Найпотужніші пристрої середнього класу за версією AnTuTu у липні 2026 року Фото: AnTuTu

Субфлагмани та середній клас: Honor 600 Pro

У категорії субфлагманів перші місця посіли процесори лінійки MediaTek Dimensity 8500 та 8550. Перше місце дісталося Honor 600 Pro на чіпі Dimensity 8550 Elite з результатом 2 179 129 балів. Друге місце посів OPPO Reno16 на процесорі Dimensity 8550 Super (2 141 014 балів), а трійку лідерів замикає Honor WIN Turbo з чіпсетом Dimensity 8500 Elite (2 127 558 балів).

Платформи MediaTek демонструють чудовий баланс енергоефективності та графічної продуктивності, залишаючи чіпам Qualcomm серій Snapdragon 6 і 7 лише нижчі позиції поза десяткою лідерів. Такі моделі, як Xiaomi 17T та REDMI Turbo 5, впевнено утримують планку в 2+ мільйони балів у AnTuTu V11.

Топ-10 смартфонів середньої цінової категорії:

Honor 600 Pro (Dimensity 8550 Elite, 12/512 ГБ) — 2 179 129 OPPO Reno16 (Dimensity 8550 Super, 16/512 ГБ) — 2 141 014 Honor WIN Turbo (Dimensity 8500 Elite, 12/512 ГБ) — 2 127 558 OPPO K15 Pro (Dimensity 8500 Super, 12/512 ГБ) — 2 119 580 Xiaomi 17T (Dimensity 8500-Ultra, 12/256 ГБ) — 2 119 407 iQOO Z11 (Dimensity 8500 Full-blood, 12/256 ГБ) — 2 117 132 REDMI Turbo 5 (Dimensity 8500-Ultra, 12/256 ГБ) — 2 041 614 realme Neo7 SE (Dimensity 8400-Max, 12/256 ГБ) — 2 035 952 OPPO K13 Turbo 5G (Dimensity 8450, 12/512 ГБ) — 2 003 506 iQOO Z10 Turbo (Dimensity 8400 Full-blood, 12/256 ГБ) — 1 985 859

Раніше повідомлялося, що Xiaomi готується представити глобальний бюджетний смартфон Redmi 17 5G з акумулятором ємністю 7500 мА·год та процесором Snapdragon 4 Gen 5.

Також "Фокус" писав про анонс смартфона Poco M8 Power з акумулятором ємністю 8000 мА·год та 6,9-дюймовим AMOLED-екраном із частотою оновлення 120 Гц.