Лучшая колонка 2026 года для вечеринок: какая модель JBL стала хитом этого лета

Портативная акустика JBL Xtreme 5 признана одной из лучших колонок для вечеринок летом 2026 года. Она предлагает мощный бас и сменный аккумулятор.

Эта модель получила масштабный апгрейд по сравнению с прошлым поколением, став мощнее и функциональнее, пишет PhoneArena.

Мощный бас, AI Sound Boost и Lossless-аудио

Аудиосистема колонки включает увеличенный сабвуфер, два твитера и пассивные излучатели. Встроенная технология AI Sound Boost в реальном времени анализирует аудиосигнал, устраняет искажения и сохраняет глубину низких частот на максимальной громкости. Функция Smart EQ автоматически адаптирует настройки эквалайзера под тип контента — от музыки до подкастов. Для требовательных слушателей предусмотрена поддержка формата Lossless при проводном подключении источника через порт USB-C.

Відео дня

Автономность и функции пауэрбанка

Аккумулятора хватает на 24 часа непрерывного воспроизведения, а активация режима Playtime Boost продлевает работу еще на четыре часа. Главным нововведением стала легкосъемная батарея — разряженный элемент можно быстро вытащить и заменить на запасной. Быстрая 10-минутная зарядка дает до двух часов звучания. Также колонка работает в режиме пауэрбанка, позволяя подзаряжать смартфоны через кабель без остановки музыки.

Защита IP68 и контурная подсветка

Корпус из переработанного пластика и прочной ткани полностью защищен от воды, пыли и ударов по стандарту IP68. Для удобной транспортировки предусмотрен наплечный ремень с плавающими креплениями. Динамическая контурная LED-подсветка пульсирует в такт трекам и служит визуальным индикатором заряда аккумулятора, статуса Bluetooth и работы функции Auracast. Последняя позволяет связывать несколько совместимых колонок JBL в единую масштабную аудиосистему.

Цена в Украине:

JBL Xtreme 5 Squad — 13 999 грн

Ранее сообщалось, что эксперты рекомендуют JBL флагманскую портативную колонку Boombox 4 мощностью 210 Вт с защитой IP68.

Также Фокус писал о рейтинге самых мощных Android-смартфонов лета 2026 года по версии бенчмарка AnTuTu.