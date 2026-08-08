Найкраща колонка 2026 року для вечірок: яка модель JBL стала хітом цього літа

Портативна акустика JBL Xtreme 5 визнана однією з найкращих колонок для вечірок влітку 2026 року. Вона забезпечує потужний бас і має змінний акумулятор.

Ця модель зазнала значного оновлення порівняно з попереднім поколінням, ставши потужнішою та функціональнішою, пише PhoneArena.

Потужний бас, AI Sound Boost та аудіо у форматі Lossless

Аудіосистема колонки включає збільшений сабвуфер, два твітери та пасивні випромінювачі. Вбудована технологія AI Sound Boost у реальному часі аналізує аудіосигнал, усуває спотворення та зберігає глибину низьких частот на максимальній гучності. Функція Smart EQ автоматично адаптує налаштування еквалайзера до типу контенту — від музики до подкастів. Для вимогливих слухачів передбачена підтримка формату Lossless при дротовому підключенні джерела через порт USB-C.

Автономність та функції портативного зарядного пристрою

Заряду акумулятора вистачає на 24 години безперервного відтворення, а увімкнення режиму Playtime Boost продовжує час роботи ще на чотири години. Головним нововведенням стала легкознімна батарея — розряджений елемент можна швидко вийняти та замінити на запасний. Швидка 10-хвилинна зарядка забезпечує до двох годин відтворення. Також колонка працює в режимі пауербанка, дозволяючи заряджати смартфони через кабель без зупинки музики.

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Захист за стандартом IP68 та контурне підсвічування

Корпус із переробленого пластику та міцної тканини повністю захищений від води, пилу та ударів відповідно до стандарту IP68. Для зручного перенесення передбачений наплічний ремінь із плаваючими кріпленнями. Динамічне контурне LED-підсвічування пульсує в такт трекам і слугує візуальним індикатором заряду акумулятора, статусу Bluetooth та роботи функції Auracast. Остання дозволяє об’єднувати кілька сумісних колонок JBL у єдину масштабну аудіосистему.

Ціна в Україні:

JBL Xtreme 5 Squad — 13 999 грн

Раніше повідомлялося, що експерти рекомендують флагманську портативну колонку JBL Boombox 4 потужністю 210 Вт із захистом IP68.

Також "Фокус" писав про рейтинг найпотужніших Android-смартфонів літа 2026 року за версією бенчмарку AnTuTu.