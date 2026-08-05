Дополнительный саундбар не нужен: 5 лучших телевизоров с хорошим звуком (фото)

Даже телевизоры с флагманскими дисплеями не всегда отличаются хорошим звуком. Однако есть несколько моделей, которые сочетают в себе качественное изображение и превосходные динамики.

Для тех, кто не хочет дополнительно тратиться на аудиосистему, эксперты портала TechRadar подобрали 5 телевизоров с высококачественным встроенным звуком, которые лучше всего показали себя в ходе тестирования.

Panasonic Z95B

Panasonic Z95B Фото: Future

Премиальный OLED-телевизор Panasonic Z95B оснащен 5.1.2-канальной акустической системой. Бренд обновил динамики для этой модели, усовершенствовав расположение драйверов и передачу басов, что привело к значительному улучшению звука.

Тесты показали, что Panasonic Z95B может похвастаться одним из лучших звучаний среди современных телевизоров. Эксперты отметили четкие и выразительные диалоги, а также совместимость с Dolby Atmos.

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Функция Space Tune настраивает звук с учетом особенностей конкретного помещения, а Sound Focus позволяет направлять звук в точки, расположенные не по центру. Звук остается четким даже при максимальной громкости.

Sony Bravia 8 II

Sony Bravia 8 II Фото: What Hi-Fi?

Sony Bravia 8 II — это OLED-телевизор среднего класса. Он оснащен системой Acoustic Surface Audio+, которая использует механизмы, расположенные за экраном, для воспроизведения звука через саму панель. Эта технология обеспечивает четкие диалоги, сохраняя ощущение точности. При увеличении громкости эксперты не заметили никаких искажений.

Hisense U8N

Hisense U8N Фото: Lee Neikirk/NYT Wirecutter

Бюджетный телевизор Hisense U8N оснащен встроенными 2.1.2-канальными динамиками с поддержкой Dolby Atmos и DTS:X. Хотя эта модель не может похвастаться такими продвинутыми аудиофункциями, как Panasonic Z95A или Sony Bravia 8, она все же предлагает качество звука выше среднего. Несмотря на доступную цену, U8N даже имеет встроенный "сабвуфер" для усиления басов.

Amazon Fire TV Omni QLED

Amazon Fire TV Omni QLED Фото: techhive.com

Amazon Fire TV Omni QLED оснащен двумя 12-ваттными динамиками без поддержки Dolby Atmos, однако обеспечивает достаточно четкий звук для повседневного просмотра. По мнению экспертов, он звучит лучше, чем любой другой недорогой телевизор.

Тестирование показало, что режим Movie обеспечивает качественный звук с приличным уровнем басов. Это особенно заметно в сценах, где слышно что-то вроде гула самолетов. В целом телевизор больше ориентирован на четкость звука, а не на эффект погружения.

Sony Bravia 9

Sony Bravia 9 Фото: Tom's Guide

Sony Bravia 9 — это еще один флагманский телевизор, сочетающий высококачественный звук с насыщенным изображением и другими премиальными характеристиками. Его 2.2.2-канальная акустическая система работает на 70-ваттном усилителе, поддерживающем Dolby Atmos и DTS:X.

В конструкции Acoustic Multi Audio+ используются высокочастотные динамики, установленные с левой и правой сторон рамки телевизора. Они улучшают звучание диалогов, создавая ощущение, будто они звучат непосредственно из уст персонажей, разговаривающих на экране, а также обеспечивают точное и естественное позиционирование звуковых эффектов.

В отличие от виртуальной обработки Dolby Atmos, используемой в большинстве телевизоров, в Sony Bravia 9 установлены динамики Beam, расположенные в верхней части, которые создают ощущение пространства, отражая звук от потолка комнаты.

Напомним, что эксперт сравнил возможности колонок Marshall Stanmore IV и Sonos Era 300.

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