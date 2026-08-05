Додатковий саундбар не потрібен: 5 найкращих телевізорів з хорошим звуком (фото)

Навіть телевізори з флагманськими дисплеями не завжди добре звучать. Проте є кілька моделей, які пропонують якісне зображення у поєднані чудовими динаміками.

Для тих, хто не хоче додатково витрачатись на аудіосистему, експерти порталу TechRadar підібрали 5 телевізорів з високоякісним вбудованим звуком, які найкраще показали себе під час тестувань.

Panasonic Z95B

Panasonic Z95B Фото: Future

Преміальний OLED-телевізор Panasonic Z95B оснащений 5.1.2-канальною акустичною системою. Бренд оновив динаміки для цієї моделі, удосконаливши розташування драйверів та віддачу басів, що призвело до значного покращення звуку.

Тести показали, що Panasonic Z95B може похвалитися одним з найкращих звучань серед сучасних телевізорів. Експерти відзначили чіткі та виразні діалоги, а також а сумісність з Dolby Atmos.

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Функція Space Tune калібрує звук відповідно до конкретної кімнати, а Sound Focus дозволяє направляти звук на місця, розташовані не по центру. Звук залишається чітким навіть при максимальній гучності.

Sony Bravia 8 II

Sony Bravia 8 II Фото: What Hi-Fi?

Sony Bravia 8 II — це OLED-телевізор середнього класу. Він оснащений системою Acoustic Surface Audio+, що використовує механізми за екраном для створення звуку через саму панель. Ця технологія забезпечує чіткі діалоги, зберігаючи відчуття точності. При збільшенні гучності експерти не помітили жодних спотворень.

Hisense U8N

Hisense U8N Фото: Lee Neikirk/NYT Wirecutter

Бюджетний телевізор Hisense U8N отримав вбудовані 2.1.2-канальні динаміки з підтримкою Dolby Atmos та DTS:X. Хоча ця модель не може похвалитися такими просунутими аудіофункціями, як Panasonic Z95A чи Sony Bravia 8, вона все ще пропонує якість звуку кращу за середню. Попри доступну ціну, U8N навіть має вбудований "сабвуфер" для посилення басів.

Amazon Fire TV Omni QLED

Amazon Fire TV Omni QLED Фото: techhive.com

Amazon Fire TV Omni QLED обмежений двома 12-ватними динаміками без підтримки Dolby Atmos, проте забезпечує доволі чіткий звук для щоденного перегляду. За словами експертів, він звучить краще, ніж будь-який інший дешевий телевізор.

Тестування показало, що режим звуку Movie забезпечує якісний звук із пристойним рівнем басів. Це особливо помітно у сценах, де чутно щось на кшталт гуркоту літаків. Загалом телевізор більше зосереджений на чіткості звуку, а не на ефекті занурення.

Sony Bravia 9

Sony Bravia 9 Фото: Tom's Guide

Sony Bravia 9 — це ще один флагманський телевізор, що поєднує високоякісний звук з насиченим зображенням та іншими преміальними характеристиками. Його 2.2.2-канальна акустична система працює на 70-ватному підсилювачі, що підтримується Dolby Atmos та DTS:X.

В конструкції Acoustic Multi Audio+ використовуються високочастотні динаміки, встановлені з лівого та правого боків рамки телевізора. Вони покращують звучання діалогів, ніби вони лунають безпосередньо з вуст персонажів, які розмовляють на екрані, а також роблять позиціонування звукових ефектів точним і природним.

На відміну від віртуальної обробки Dolby Atmos, що використовується більшістю телевізорів, Sony Bravia 9 має драйвери Beam, розташовані зверху, які створюють відчуття простору, відбиваючи звук від стелі кімнати.

Нагадаємо, експерт порівняв можливості колонок Marshall Stanmore IV та Sonos Era 300.

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