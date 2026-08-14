Забудьте об AirPods Max 2: первые накладные наушники Samsung раскрыты до анонса (фото)
Компания Samsung разрабатывает свою первую модель полноразмерных накладных наушников, похожих на AirPods Max от Apple и Tour One M3 от JBL.
Будущие наушники Samsung имеют кодовое название Galaxy H1 и были замечены в приложении Galaxy Wearable. Официальное название, вероятно, будет объявлено ближе к анонсу, пишет SamMobile.
Как отмечается в издании, проект Samsung Galaxy H1 пока что, похоже, далек от запуска. Ожидается, что наушники появятся на рынке примерно в начале 2027 года, однако официальной информации пока нет.
Коды в приложении Galaxy Wearable, связанные с еще не анонсированными наушниками Samsung, подтверждают, что они будут поддерживать Bluetooth.
Какие накладные наушники вы предпочитаете?
Точные характеристики Samsung Galaxy H1 пока не разглашаются, однако эксперты ожидают таких функций, как подключение по Bluetooth 6.0, аудиокодек SSC UHQ, адаптивное шумоподавление (ANC), режим окружающего звука, интеграция искусственного интеллекта, поддержка автоматического переключения и гораздо более длительное время работы от аккумулятора, чем у стандартных Galaxy Buds.
Напомним, что компания QCY выпустила бюджетные беспроводные наушники T13 Pro с поддержкой активного шумоподавления.
Фокус также сообщал, что наушники среднего класса Bose QuietComfort 2nd Gen получили флагманские функции.