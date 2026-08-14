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Забудьте про AirPods Max 2: перші накладні навушники Samsung розсекречені до анонсу (фото)

Apple AirPods Max 2
AirPods Max 2 | Фото: gsmarena.com

Компанія Samsung працює над своєю першою парою повнорозмірних накладних навушників, подібних до AirPods Max від Apple та Tour One M3 від JBL.

Майбутні навушники Samsung мають кодову назву Galaxy H1 та були помічені в додатку Galaxy Wearable. Офіційна назва, ймовірно, буде розкрита ближче до анонсу, пише SamMobile.

Як зазначають у виданні, проект Samsung Galaxy H1 наразі здається далекими від запуску. Очікується, що навушники дебютують приблизно на початку 2027 року, проте офіційної інформації ще немає.

Дизайн майбутніх бездротових навушників Samsung
Дизайн майбутніх бездротових навушників Samsung
Фото: sammobile.com

Коди в застосунку Galaxy Wearable, пов'язані з неанонсованими навушниками Samsung, підтверджують, що вони матимуть підключення Bluetooth.

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Точні характеристики Samsung Galaxy H1 поки не розголошуються, однак експерти розраховують на такі функції, як підключення Bluetooth 6.0 , аудіокодек SSC UHQ , адаптивне шумозаглушення (ANC), режим навколишнього звуку, інтеграція штучного інтелекту, підтримка автоматичного перемикання та набагато триваліший час роботи від акумулятора, ніж у стандартних Galaxy Buds.

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Дизайн майбутніх накладних навушників Samsung
Дизайн майбутніх навушників Samsung
Фото: sammobile.com

Нагадаємо, QCY випустила бюджетні бездротові навушники T13 Pro з підтримкою активного шумозаглушення.

Фокус також повідомляв, що навушники середнього класу Bose QuietComfort 2nd Gen отримали флагманські функції.