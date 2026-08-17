Топ-5 OLED-телевизоров 2026 года: лучшие модели Samsung, LG, Sony (фото)

Рейтинг топовых OLED-телевизоров 2026 года включает в себя модели от Samsung, LG и Sony с высокой частотой обновления и идеальной контрастностью.

Мы составили список на основе результатов тестирования новинок от RTINGS. Эксперты оценили пиковую яркость, антибликовые свойства, качество обработки движения и игровой функционал телевизоров OLED.

Samsung S95H OLED

Флагманский 4K-телевизор 2026 года оснащен матовой матрицей QD-OLED, процессором NQ4 AI Gen3 и системой One UI Tizen OS. Экран доступен в размерах 55, 65, 77 и 83 дюйма. Модель получила четыре порта HDMI 2.1 с частотой обновления до 165 Гц и поддерживает подключаемый беспроводной блок Wireless One Connect.

Телевизор Samsung S95H

Преимущества

Идеальный черный цвет и полное отсутствие засветов вокруг светлых объектов.

Высокая пиковая яркость в SDR и эффективная нейтрализация бликов.

Яркие, насыщенные цвета и максимальные углы обзора.

Минимальная задержка ввода и поддержка частоты 165 Гц для игр.

Відео дня

Недостатки

Падение глубины черного цвета в хорошо освещенных помещениях.

LG G6 OLED

Флагман LG 2026 года построен на двухслойной тандемной панели Primary RGB Tandem Panel 2.0 с технологией Hyper Radiant и глянцевым антибликовым покрытием. Внутри установлен процессор Alpha 11 Gen 3 AI и платформа webOS 26 с гарантией обновлений на пять лет. Модель поддерживает Dolby Vision, оснащена четырьмя портами HDMI 2.1 и частотой развертки до 165 Гц.

Телевизор LG G6 Фото: zdnet.com

Преимущества

Глубокий черный цвет без ореолов на контрастных участках.

Выдающийся уровень пиковой яркости в SDR и HDR.

Широкий угол обзора и богатая цветовая палитра.

Полный набор игровых функций и низкий инпут-лаг.

Недостатки

Заметное подрагивание кадра (stutter) в динамичных сценах из-за мгновенного отклика пикселей.

Sony BRAVIA 8 II OLED

Премиальная модель на базе QD-OLED панели работает под управлением чипа Sony XR с ИИ-настройкой изображения. Телевизор оснащен Google TV 12, двумя портами HDMI 2.1 с частотой 120 Гц и VRR, а также поддержкой Dolby Vision и аудио DTS. Функция S-Center позволяет использовать встроенную акустику как центральный канал в связке с саундбаром. Экран представлен в диагоналях 55 и 65 дюймов.

Телевизор Sony BRAVIA 8 II Фото: What Hi-Fi?

Преимущества

Идеальный контраст, реалистичная цветопередача и высокий запас HDR-яркости.

Широкие углы обзора без потери качества картинки.

Хорошее рассеивание прямых световых бликов.

Продвинутый аудиотракт и интеграция с саундбарами Sony.

Недостатки

Черный цвет приобретает серый оттенок при ярком дневном свете.

Недостаточный запас яркости в SDR для очень светлых комнат.

LG C6 OLED

Среднебюджетная серия LG 2026 года разделена по типам матриц: версии на 42, 48, 55 и 65 дюймов используют панель OLED-EX, а старшие модели C6H (77 и 83 дюйма) получили тандемную панель Hyper Radiant. За обработку отвечает процессор α11 Gen 3 AI под управлением webOS 26 с 5-летней поддержкой. Телевизор получил четыре порта HDMI 2.1 с частотой до 165 Гц и поддержку Dolby Vision.

LG C6: лучший OLED-телевизор среднего класса Фото: zdnet.com

Преимущества

Глубокие черные тона и отсутствие засветов.

Широкий угол обзора и насыщенные цвета.

Достойная яркость в SDR-режиме.

Мгновенный отклик пикселей и отличные игровые возможности.

Недостатки

Эффект подрагивания изображения (stutter) в контенте с низкой частотой кадров.

Средний уровень защиты от внешних отражений.

Samsung S90F OLED

Модель среднего класса получила сочетание панелей QD-OLED и WOLED в зависимости от диагонали (42, 48, 55, 65, 77 и 83 дюйма) и региона. Процессор NQ4 AI Gen3 обеспечивает быстродействие системы Tizen OS. Телевизор выдает частоту обновления 144 Гц, поддерживая HDR10+, Dolby Atmos и 2.1-канальный звук мощностью 40 Вт.

Телевизор Samsung S90F Фото: TechRadar

Преимущества

Безупречный контраст и глубокий черный цвет в темном помещении.

Сочные, точные цвета и высокий запас яркости в HDR.

Широкий угол обзора и эффективное антибликовое покрытие.

Минимальный инпут-лаг и полная поддержка современных консолей.

Недостатки

Снижение глубины черного цвета при включенном освещении.

Ранее сообщалось, что OLED-телевизоры оказались однозначно лучше, чем LCD. Эксперты назвали 5 причин, почему это так.

Также Фокус писал о рейтинге лучших компактных флагманских смартфонов 2026 года с экранами до 6,3 дюйма.