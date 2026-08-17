Топ-5 OLED-телевізорів 2026 року: найкращі моделі Samsung, LG, Sony (фото)

Рейтинг найкращих OLED-телевізорів 2026 року включає моделі від Samsung, LG та Sony з високою частотою оновлення та ідеальною контрастністю.

Ми склали цей список на основі результатів тестування нових моделей від RTINGS. Експерти оцінили пікову яскравість, антиблікові властивості, якість обробки руху та ігрові можливості телевізорів OLED.

Samsung S95H OLED

Флагманський 4K-телевізор 2026 року оснащений матовою матрицею QD-OLED, процесором NQ4 AI Gen3 та системою One UI Tizen OS. Екран доступний у розмірах 55, 65, 77 та 83 дюйми. Модель отримала чотири порти HDMI 2.1 із частотою оновлення до 165 Гц і підтримує підключення бездротового блоку Wireless One Connect.

Телевізор Samsung S95H

Переваги

Ідеальний чорний колір та повна відсутність відблисків навколо світлих об’єктів.

Висока пікова яскравість у SDR та ефективна нейтралізація відблисків.

Яскраві, насичені кольори та максимальні кути огляду.

Мінімальна затримка введення та підтримка частоти 165 Гц для ігор.

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Недоліки

Зниження насиченості чорного кольору у добре освітлених приміщеннях.

LG G6 OLED

Флагман LG 2026 року побудований на двошаровій тандемній панелі Primary RGB Tandem Panel 2.0 із технологією Hyper Radiant та глянцевим антибліковим покриттям. Усередині встановлено процесор Alpha 11 Gen 3 AI та платформу webOS 26 із гарантією оновлень на п’ять років. Модель підтримує Dolby Vision, оснащена чотирма портами HDMI 2.1 та частотою розгортки до 165 Гц.

Телевізор LG G6 Фото: zdnet.com

Переваги

Глибокий чорний колір без ореолів на контрастних ділянках.

Видатний рівень пікової яскравості в SDR та HDR.

Широкий кут огляду та багата кольорова палітра.

Повний набір ігрових функцій та низький імпут-лаг.

Недоліки

Помітне тремтіння кадру (stutter) у динамічних сценах через миттєву реакцію пікселів.

Sony BRAVIA 8 II OLED

Преміальна модель на базі панелі QD-OLED працює під керуванням чіпа Sony XR із налаштуванням зображення за допомогою штучного інтелекту. Телевізор оснащений Google TV 12, двома портами HDMI 2.1 із частотою 120 Гц і VRR, а також підтримкою Dolby Vision та аудіо DTS. Функція S-Center дозволяє використовувати вбудовану акустику як центральний канал у поєднанні з саундбаром. Екран представлений у діагоналях 55 і 65 дюймів.

Телевізор Sony BRAVIA 8 II Фото: What Hi-Fi?

Переваги

Ідеальний контраст, реалістична передача кольорів та високий запас HDR-яскравості.

Широкі кути огляду без втрати якості зображення.

Гарне розсіювання прямих світлових відблисків.

Просунутий аудіотракт та інтеграція з саундбарами Sony.

Недоліки

Чорний колір набуває сірого відтінку при яскравому денному світлі.

Недостатній запас яскравості в SDR для дуже світлих кімнат.

LG C6 OLED

Серія LG середнього цінового сегмента 2026 року поділена за типами матриць: версії з діагоналлю 42, 48, 55 і 65 дюймів використовують панель OLED-EX, а старші моделі C6H (77 і 83 дюйми) отримали тандемну панель Hyper Radiant. За обробку відповідає процесор α11 Gen 3 AI під керуванням webOS 26 із 5-річною підтримкою. Телевізор отримав чотири порти HDMI 2.1 із частотою до 165 Гц та підтримку Dolby Vision.

LG C6: найкращий OLED-телевізор середнього класу Фото: zdnet.com

Переваги

Глибокі чорні відтінки та відсутність пересвічень.

Широкий кут огляду та насичені кольори.

Гарна яскравість у режимі SDR.

Миттєва реакція пікселів та чудові ігрові можливості.

Недоліки

Ефект тремтіння зображення (stutter) у контенті з низькою частотою кадрів.

Середній рівень захисту від зовнішніх відблисків.

Samsung S90F OLED

Модель середнього класу отримала поєднання панелей QD-OLED і WOLED залежно від діагоналі (42, 48, 55, 65, 77 та 83 дюйми) та регіону. Процесор NQ4 AI Gen3 забезпечує високу продуктивність системи Tizen OS. Телевізор має частоту оновлення 144 Гц, підтримує HDR10+, Dolby Atmos та 2.1-канальний звук потужністю 40 Вт.

Телевізор Samsung S90F Фото: TechRadar

Переваги

Бездоганний контраст і глибокий чорний колір у темному приміщенні.

Насичені, точні кольори та високий запас яскравості в HDR.

Широкий кут огляду та ефективне антиблікове покриття.

Мінімальна затримка введення та повна підтримка сучасних ігрових консолей.

Недоліки

Зменшення глибини чорного кольору при увімкненому освітленні.

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