Начнут уже к концу года: в США еду будут доставлять дронами, что известно

Компания Zipline объявила о партнерстве с целью внедрения автономной доставки дронами для клиентов Uber Eats по всей территории Соединенных Штатов.

Соглашение было заключено после того, как Uber осуществил стратегические инвестиции в компанию, занимающуюся доставкой дронами, пишет Reuters.

Обещают, что доставка будет действовать по всей территории США

Обе компании заявили, что к концу 2029 года они планируют достичь показателя в 1 миллион доставок с помощью дронов в день, при этом первые поставки начнутся уже в 2026 году.

Сервис сначала будет запущен на существующих рынках Zipline в США, а затем распространится на десятки других городов.

Компания Uber отказалась комментировать запрос агентства Reuters, касающийся финансовых подробностей ее инвестиций в компанию Zipline.

Компания Zipline, работающая на четырех континентах, на данный момент осуществила 2 миллиона доставок. Последняя оценка компании составила 7,6 миллиарда долларов после привлечения 800 миллионов долларов в начале этого года.

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Сделка с Zipline похожа на прошлогоднее партнерство Uber с компанией Flytrex, занимающейся разработкой дронов, которое также включало инвестиции.

Компания Zipline расширяет свою деятельность в США за счет партнерства с крупными розничными сетями и ресторанами, включая Walmart и более десятка ресторанных брендов, таких как Panera, Chipotle и Wendy's.

Последнее соглашение подчеркивает стремление Uber расширить возможности автоматизированной доставки, в то время как Zipline пытается масштабировать свою технологию дронов на рынке США.

Напомним, в Германии прошли совместные военные учения с участием украинских военных, в ходе которых американская армия показала неутешительные результаты. Украинцы их разгромили дронами.

Тем временем Национальное министерство обороны Тайваня активно внедряет дроновую составляющую в свои вооруженные силы.