Почнуть уже до кінця року: в США їжу доставлятимуть дронами, що відомо

Компанія Zipline оголосила про партнерство з метою впровадження автономної доставки дронами для клієнтів Uber Eats на всій території Сполучених Штатів.

Угода була укладена після того, як Uber здійснив стратегічні інвестиції в компанію, що займається доставкою за допомогою дронів, пише Reuters.

Обіцяють, що доставка буде доступна на всій території США

Обидві компанії заявили, що до кінця 2029 року вони планують досягти показника в 1 мільйон доставок за допомогою дронів на день, при цьому перші поставки розпочнуться вже у 2026 році.

Спочатку сервіс запустять на існуючих ринках Zipline у США, а потім поширять на десятки інших міст.

Компанія Uber відмовилася коментувати запит агентства Reuters щодо фінансових подробиць своїх інвестицій у компанію Zipline.

Компанія Zipline, що працює на чотирьох континентах, на даний момент здійснила 2 мільйони доставок. Остання оцінка вартості компанії склала 7,6 мільярда доларів після залучення 800 мільйонів доларів на початку цього року.

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Угода з Zipline схожа на торішнє партнерство Uber із компанією Flytrex, що займається розробкою дронів, яке також передбачало інвестиції.

Компанія Zipline розширює свою діяльність у США завдяки партнерству з великими роздрібними мережами та ресторанами, зокрема Walmart та понад десятком ресторанних брендів, таких як Panera, Chipotle та Wendy's.

Ця угода підкреслює прагнення Uber розширити можливості автоматизованої доставки, тоді як Zipline намагається масштабувати свою технологію дронів на ринку США.

Нагадаємо, у Німеччині відбулися спільні військові навчання за участю українських військових, під час яких американська армія показала невтішні результати. Українці розгромили їх дронами.

Тим часом Національне міністерство оборони Тайваню активно впроваджує дрони у свої збройні сили.