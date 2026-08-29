Экономичные электроплиты для Украины: 5 моделей, работающих от зарядной станции (фото)

В рейтинге Фокуса представлены устройства, которые доступны для покупки в Украине: ARDESTO ICS-B116, ECG IV 18, Underprice ICI-YLA9, Esperanza EKH011 и Aurora AU 4471.

Из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры ВС РФ, украинцам приходится бороться с проблемой отключения электросетей. На помощь приходят такие устройства, как зарядные станции, повербанки, генераторы. Фокус подобрал для вас несколько моделей одноконфорочных компактных электроплит мощностью 1600–1800 Вт, работающих от портативных зарядных станций по цене от 900 до 3500 грн, чтобы в будущем не возникало проблем с приготовлением пищи во время блэкаутов в Украине.

Электроплита ARDESTO ICS-B116

Электроплита ARDESTO ICS-B116 Фото: ARDESTO

Плита ARDESTO ICS-B116 может работать от портативной электростанции. Устройство имеет мощность 1800 Вт, 10 уровней регулировки мощности с возможностью снизить энергопотребление до 200 Вт. Производитель рекомендует снижать мощность после закипания воды, чтобы нагрузка на инвертор зарядной станции была минимальной.

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Блэкаут, как известно, провоцирует перепады напряжения. Так вот индукционная плита ARDESTO ICS-B116 их вовсе не боится, т.к. защищена от перепадов и перегрева. Из дополнительных функций хотелось бы выделить автоматическое распознавание посуды, таймер до 180 мин., регулировку температуры до 240 °C.

Технические характеристики:

Тип: настольная индукционная плита.

Количество конфорок: 1.

Максимальная мощность: 1800 Вт.

Уровни мощности: 10.

Диапазон мощности: 200–1800 Вт.

Температурный диапазон: 60–240 °C.

Количество температурных режимов: 10.

Таймер: макс. 180 минут.

Управление: сенсорное + механическое.

Дисплей: LED.

Автоматическое распознавание посуды: есть.

Автоматическое отключение при длительном бездействии: есть.

Защита от перегрева: есть.

Защита от перепадов напряжения: есть.

Напряжение питания: 220–240 В.

Рабочая поверхность: закаленное стекло.

Габариты: 28 × 35,5 × 7,5 см.

Вес: около 2,4 кг.

Гарантия: 12 месяцев.

Цена: от 1 200 до 1 400 грн.

Плита ECG IV 18

Плита ECG IV 18 Фото: ECG

Настольная индукционная плитка ECG IV 18 обладает максимальной мощностью 1800 Вт. Мощность можно регулировать самостоятельно, выбрав один из 10-ти уровней. Температурных режимов тоже 10, что позволит готовить самые разные блюда. Однако стоит заметить, что конфорка только одна.

Модель обладает таймером до 3 ч, защитой от перегрева и перепадов напряжения, что как нельзя кстати при веерных отключениях электричества в Украине. LED-дисплей выводит всю информацию, что полезно для хозяек. Посуду можно использовать самую разную — диаметром от 12 до 24 см.

Технические характеристики:

Тип: настольная индукционная плита.

Количество конфорок: 1.

Максимальная потребляемая мощность: 1800 Вт.

Количество уровней мощности: 10.

Количество температурных режимов: 10.

Диапазон температуры: 60–240 °C.

Таймер: 1–180 минут.

Управление: сенсорное.

Дисплей: LED.

Рабочая поверхность: стеклокерамика.

Защита от перегрева: есть.

Защита от перепадов напряжения: есть.

Напряжение: 220–240 В.

Цена: от 2 800 до 3 500 грн.

Плитка Underprice ICI-YLA9

Плита Underprice ICI-YLA9 Фото: "Эпицентр"

Это очень экономичная плитка, т.к. ее максимальная мощность равна 1600 Вт. Underprice ICI-YLA9 способна работать от портативной зарядной станции. Как и предыдущие варианты в этом списке, она располагает 10-ю уровнями мощности: 200 — 1600 Вт. Если необходимо экономить накопленную энергию, стоит только снизить мощность — и готово!

Из допфункций отметим наличие 7-ми автоматических программ, таймера до 180 мин., автоматического распознавания посуды, блокировки панели управления. Весит устройство всего 1,5 кг, что тоже является несомненным плюсом.

Технические характеристики:

Тип: индукционная настольная плита.

Количество конфорок: 1.

Максимальная мощность: 1600 Вт.

Уровни мощности: 10.

Диапазон мощности: 200–1600 Вт.

Температурные режимы: 10.

Температурный диапазон: 60–240 °C.

Диаметр конфорки: 18 см.

Автоматические программы: 7.

Таймер: от 1 мин. до 3 ч.

Автоматическое распознавание посуды: есть.

Автоматическое отключение: есть.

Блокировка панели: есть.

Световая индикация: есть.

Управление: кнопочное.

Рабочая поверхность: стеклокерамика.

Напряжение питания: 220–240 В.

Габариты: 5 × 28 × 33 см.

Вес: около 1,5 кг.

Гарантия: 12 месяцев.

Цена: от 899 до 1510 грн.

Модель Esperanza EKH011

Электроплита Esperanza EKH011 Фото: Esperanza

Esperanza EKH011 стоимостью от 1 200 грн обладает мощностью 2000 Вт с возможностью снижения для экономии заряда портативной электростанции, к которой ее можно подключить во время блэкаута в Украине. Что касается самой зарядки, то она должна иметь AC-инвертор минимум на 2000 Вт, а лучше — больше.

Плита оснащена дисплеем, сенсорным и кнопочным управлением (кому как удобнее), таймером и автоматическим распознаванием посуды.

Технические характеристики:

Тип: индукционная настольная плита.

Количество конфорок: 1.

Максимальная мощность: 2000 Вт.

Управление: сенсорное или кнопочное.

Регулировка мощности: предусмотрена.

Таймер: есть.

Дисплей: есть.

Автоматическое распознавание посуды: есть.

Автоматическое отключение: есть.

Защита от перегрева: есть.

Напряжение: 220–240 В.

Габариты: около 7 × 28 × 36 см.

Вес: около 1,6 кг.

Рабочая поверхность: стеклокерамика.

Гарантия: 12 месяцев.

Цена: 1 200–1 400 грн.

Плита Aurora AU 4471

Плита Aurora AU 4471 Фото: Aurora

Индукционная настольная электроплита Aurora AU 4471 мощностью 1600 Вт хорошо "дружит" с зарядными станциями. Ее мощности хватит для приготовления самых разных блюд, а нагрузка на инвертор будет при этом минимальной.

Дополнительные функции прибора таковы: сенсорное управление, дисплей, таймер, регулировка температуры, автоматическое распознавание посуды, защита от перегрева и скачков напряжения.

Технические характеристики:

Тип: индукционная настольная плита.

Количество конфорок: 1.

Максимальная мощность: 1600 Вт.

Тип управления: сенсорное.

Рабочая поверхность: стеклокерамика.

Диаметр конфорки: 21 см.

Дисплей: есть.

Таймер: есть.

Регулировка температуры: есть.

Автоматическое распознавание посуды: есть.

Защита от детей: есть.

Напряжение питания: 220–240 В.

Габариты: 30,5 × 37,5 × 5 см.

Вес: 2,5 кг.

Гарантия: 12 месяцев.

Цена: 1 400–1 500 грн.

Какие зарядные станции подходят для электроплит

В описании электроплит мы указывали их максимальную мощность. Однако это не единственный критерий, который нужно учитывать для того, чтобы определить, — какая зарядная станция лучше всего подойдет в качестве источника питания. Нужно также смотреть, какова минимальная мощность плиты, максимальная и минимальная мощность самой станции.

ARDESTO ICS-B116 1800 Вт обладает минимальной мощностью 200 Вт. Ее также можно повышать до 350, 500 или 650 Вт. Это существенно сэкономит заряд аккумулятора станции. Защита плиты от перепадов напряжения — огромный плюс.

Минимальная мощность Underprice ICI-YLA9 — 200 Вт, а максимальная тоже относительно небольшая — 1600 Вт. Она не расходует заряд станции быстро, так что на питание других электроприборов тоже хватит. Но стоит отметить, что эта плитка весьма популярна, так что нужно приложить усилия, чтобы найти ее в продаже.

Aurora AU 4471 имеет те же характеристики, что и Underprice ICI-YLA9. Вполне подходит для работы от зарядной станции.

Esperanza EKH011 2000 Вт требует подключения к зарядке с инвертором мощностью 2000 Вт и больше. Если мощность станции 1000 — 1500 Вт, то в паре они функционировать не смогут.

Плита ECG IV 18 располагает максимальной мощностью 1800 Вт, но есть возможность ее снизить — и это лучшее, что можно сделать, чтобы сберечь аккумулятор зарядки с инвертором на 2000 Вт и выше.

Что касается самих портативных зарядок, то тут важна емкость их аккумуляторов и мощность инверторов. Допустим, что станция оснащена батареей емкостью 2000 Вт·ч, но ее инвертор имеет мощность 1200 Вт. В таком случае плиту мощностью 1800–2000 Вт зарядка нормально запитать не сможет.

Лучшими вариантами являются:

плита на 1600 Вт — инвертор станции минимум на 1800–2000 Вт.

плитка 1800 Вт — инвертор от 2000 Вт и выше.

плита 2000 Вт — инвертор от 2400 Вт и выше.

Сколько энергии нужно для готовки

Например, плита мощностью 1600 Вт, работающая 10 мин. на максимуме, теоретически израсходует 0,27 кВт·ч энергии. Расчеты таковы: 1,6 кВт × 1/6 ч = 0,27 кВт·ч. Если применить эту формулу к 1800-ваттной плите, то за те же 10 мин. она израсходует около 0,3 кВт·ч, а 2000-ваттная — где-то 0,33 кВт·ч.

Но расход будет большим, если питать электроплиту при помощи зарядной станции, потому что инвертор и сама зарядка тоже будут расходовать накопленные ватты. Так что тут лучше экономить. Вода закипела — снижаем мощность с максимальной до минимальной, или другого промежуточного значения 500–800 Вт. Таким образом потребление существенно снизится.

Ранее писали о лучших электроплитах 2026 года. В рейтинг вошли модели от таких брендов, как Whirlpool, GE, Samgung и других. Они позволяют готовить быстро и качественно, а также просты в уходе и использовании через специальные приложения.