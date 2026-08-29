Економічні електроплити для України: 5 моделей, що працюють від зарядної станції (фото)

У рейтингу Фокуса представлені пристрої, які можна придбати в Україні: ARDESTO ICS-B116, ECG IV 18, Underprice ICI-YLA9, Esperanza EKH011 та Aurora AU 4471.

Через масовані обстріли енергетичної інфраструктури ЗС РФ українцям доводиться боротися з проблемою відключення електромереж. На допомогу приходять такі пристрої, як зарядні станції, зовнішні акумулятори, генератори. Фокус підібрав для вас кілька моделей компактних електроплит з однією конфоркою потужністю 1600–1800 Вт, які працюють від портативних зарядних станцій за ціною від 900 до 3500 грн, щоб у майбутньому не виникало проблем із приготуванням їжі під час блекаутів в Україні.

Електроплита ARDESTO ICS-B116

Електроплита ARDESTO ICS-B116 Фото: ARDESTO

Плита ARDESTO ICS-B116 може працювати від портативної електростанції. Пристрій має потужність 1800 Вт, 10 рівнів регулювання потужності з можливістю знизити енергоспоживання до 200 Вт. Виробник рекомендує знижувати потужність після закипання води, щоб навантаження на інвертор зарядної станції було мінімальним.

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Як відомо, відключення електроенергії спричиняє перепади напруги. Отже, індукційна плита ARDESTO ICS-B116 їх зовсім не боїться, оскільки захищена від перепадів напруги та перегріву. Серед додаткових функцій хотілося б виділити автоматичне розпізнавання посуду, таймер до 180 хв. та регулювання температури до 240 °C.

Технічні характеристики:

Тип: настільна індукційна плита.

Кількість конфорок: 1.

Максимальна потужність: 1800 Вт.

Рівні потужності: 10.

Діапазон потужності: 200–1800 Вт.

Температурний діапазон: 60–240 °C.

Кількість температурних режимів: 10.

Таймер: макс. 180 хвилин.

Керування: сенсорне + механічне.

Дисплей: LED.

Автоматичне розпізнавання посуду: є.

Автоматичне вимкнення при тривалій бездіяльності: є.

Захист від перегріву: є.

Захист від перепадів напруги: є.

Напруга живлення: 220–240 В.

Робоча поверхня: загартоване скло.

Габарити: 28 × 35,5 × 7,5 см.

Вага: близько 2,4 кг.

Гарантія: 12 місяців.

Ціна: від 1 200 до 1 400 грн.

Плита ECG IV 18

Плита ECG IV 18 Фото: ECG

Настільна індукційна плита ECG IV 18 має максимальну потужність 1800 Вт. Потужність можна регулювати самостійно, вибравши один із 10 рівнів. Температурних режимів також 10, що дозволить готувати найрізноманітніші страви. Однак варто зауважити, що конфорка лише одна.

Модель оснащена таймером на строк до 3 годин, захистом від перегріву та перепадів напруги, що дуже доречно під час періодичних відключень електроенергії в Україні. LED-дисплей відображає всю необхідну інформацію, що корисно для господинь. Можна використовувати найрізноманітніший посуд — діаметром від 12 до 24 см.

Технічні характеристики:

Тип: настільна індукційна плита.

Кількість конфорок: 1.

Максимальна споживана потужність: 1800 Вт.

Кількість рівнів потужності: 10.

Кількість температурних режимів: 10.

Діапазон температур: 60–240 °C.

Таймер: 1–180 хвилин.

Керування: сенсорне.

Дисплей: LED.

Робоча поверхня: склокераміка.

Захист від перегріву: є.

Захист від перепадів напруги: є.

Напруга: 220–240 В.

Ціна: від 2 800 до 3 500 грн.

Плитка Underprice ICI-YLA9

Плита Underprice ICI-YLA9 Фото: "Епіцентр"

Це дуже економічна плитка, оскільки її максимальна потужність становить 1600 Вт. Underprice ICI-YLA9 може працювати від портативної зарядної станції. Як і попередні варіанти в цьому списку, вона має 10 рівнів потужності: 200 — 1600 Вт. Якщо потрібно заощадити накопичену енергію, варто лише зменшити потужність — і все готово!

Серед додаткових функцій варто відзначити наявність 7 автоматичних програм, таймера до 180 хв., автоматичного розпізнавання посуду та блокування панелі керування. Вага пристрою становить лише 1,5 кг, що також є безперечним плюсом.

Технічні характеристики:

Тип: індукційна настільна плита.

Кількість конфорок: 1.

Максимальна потужність: 1600 Вт.

Рівні потужності: 10.

Діапазон потужності: 200–1600 Вт.

Температурні режими: 10.

Температурний діапазон: 60–240 °C.

Діаметр конфорки: 18 см.

Автоматичні програми: 7.

Таймер: від 1 хв. до 3 год.

Автоматичне розпізнавання посуду: є.

Автоматичне вимкнення: є.

Блокування панелі: є.

Світлова індикація: є.

Керування: кнопкове.

Робоча поверхня: склокераміка.

Напруга живлення: 220–240 В.

Габарити: 5 × 28 × 33 см.

Вага: близько 1,5 кг.

Гарантія: 12 місяців.

Ціна: від 899 до 1510 грн.

Модель Esperanza EKH011

Електроплита Esperanza EKH011 Фото: Esperanza

Esperanza EKH011 вартістю від 1 200 грн має потужність 2000 Вт із можливістю її зниження для економії заряду портативної електростанції, до якої її можна підключити під час відключення електроенергії в Україні. Що стосується самої зарядки, то вона повинна мати AC-інвертор потужністю щонайменше 2000 Вт, а краще — більшою.

Плита оснащена дисплеєм, сенсорним та кнопковим керуванням (на вибір), таймером та функцією автоматичного розпізнавання посуду.

Технічні характеристики:

Тип: індукційна настільна плита.

Кількість конфорок: 1.

Максимальна потужність: 2000 Вт.

Керування: сенсорне або кнопкове.

Регулювання потужності: передбачено.

Таймер: є.

Дисплей: є.

Автоматичне розпізнавання посуду: є.

Автоматичне вимкнення: є.

Захист від перегріву: є.

Напруга: 220–240 В.

Габарити: близько 7 × 28 × 36 см.

Вага: близько 1,6 кг.

Робоча поверхня: склокераміка.

Гарантія: 12 місяців.

Ціна: 1 200–1 400 грн.

Плита Aurora AU 4471

Плита Aurora AU 4471 Фото: Aurora

Індукційна настільна електроплита Aurora AU 4471 потужністю 1600 Вт добре "сумісна" із зарядними станціями. Її потужності вистачить для приготування найрізноманітніших страв, а навантаження на інвертор при цьому буде мінімальним.

Додаткові функції приладу такі: сенсорне керування, дисплей, таймер, регулювання температури, автоматичне розпізнавання посуду, захист від перегріву та стрибків напруги.

Технічні характеристики:

Тип: індукційна настільна плита.

Кількість конфорок: 1.

Максимальна потужність: 1600 Вт.

Тип керування: сенсорне.

Робоча поверхня: склокераміка.

Діаметр конфорки: 21 см.

Дисплей: є.

Таймер: є.

Регулювання температури: є.

Автоматичне розпізнавання посуду: є.

Захист від дітей: є.

Напруга живлення: 220–240 В.

Габарити: 30,5 × 37,5 × 5 см.

Вага: 2,5 кг.

Гарантія: 12 місяців.

Ціна: 1 400–1 500 грн.

Які зарядні станції підходять для електроплит

В описі електроплит ми вказували їхню максимальну потужність. Однак це не єдиний критерій, який слід враховувати, щоб визначити, яка зарядна станція найкраще підійде як джерело живлення. Також слід звертати увагу на мінімальну потужність плити, а також на максимальну та мінімальну потужність самої станції.

ARDESTO ICS-B116 1800 Вт має мінімальну потужність 200 Вт. Її також можна збільшити до 350, 500 або 650 Вт. Це дозволить суттєво заощадити заряд акумулятора станції. Захист плити від перепадів напруги — величезний плюс.

Мінімальна потужність Underprice ICI-YLA9 — 200 Вт, а максимальна теж відносно невелика — 1600 Вт. Вона не швидко розряджає станцію, тож заряду вистачить і для живлення інших електроприладів. Але варто зазначити, що ця плитка дуже популярна, тож доведеться докласти зусиль, щоб знайти її у продажу.

Aurora AU 4471 має ті самі характеристики, що й Underprice ICI-YLA9. Цілком підходить для роботи від зарядної станції.

Esperanza EKH011 2000 Вт потребує підключення до зарядного пристрою з інвертором потужністю 2000 Вт і більше. Якщо потужність станції становить 1000–1500 Вт, то вони не зможуть працювати разом.

Плита ECG IV 18 має максимальну потужність 1800 Вт, але її можна зменшити — і це найкраще, що можна зробити, щоб заощадити заряд акумулятора з інвертором потужністю 2000 Вт і вище.

Що стосується самих портативних зарядних пристроїв, то тут важливими є ємність їхніх акумуляторів та потужність інверторів. Припустимо, що станція оснащена батареєю ємністю 2000 Вт·год, але її інвертор має потужність 1200 Вт. У такому випадку зарядний пристрій не зможе нормально забезпечити живленням плиту потужністю 1800–2000 Вт.

Найкращими варіантами є:

плита потужністю 1600 Вт — інвертор станції потужністю щонайменше 1800–2000 Вт.

плитка 1800 Вт — інвертор від 2000 Вт і вище.

плита 2000 Вт — інвертор від 2400 Вт і вище.

Скільки енергії потрібно для приготування їжі

Наприклад, плита потужністю 1600 Вт, яка працює 10 хв на максимальній потужності, теоретично споживе 0,27 кВт·год енергії. Розрахунки такі: 1,6 кВт × 1/6 год = 0,27 кВт·год. Якщо застосувати цю формулу до 1800-ватної плити, то за ті самі 10 хв. вона витратить близько 0,3 кВт·год, а 2000-ватна — десь 0,33 кВт·год.

Але споживання буде більшим, якщо живити електроплиту за допомогою зарядної станції, оскільки інвертор і сама зарядка також витрачатимуть накопичені вати. Тож тут краще економити. Вода закипіла — знижуємо потужність з максимальної до мінімальної або до іншого проміжного значення 500–800 Вт. Таким чином споживання суттєво зменшиться.

Раніше ми писали про найкращі електроплити 2026 року. До рейтингу увійшли моделі таких брендів, як Whirlpool, GE, Samsung та інших. Вони дають змогу готувати швидко й якісно, а також прості в догляді та використанні завдяки спеціальним додаткам.