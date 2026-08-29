Samsung расширила доступность One UI 9 на Android 17: какие смартфоны получат обновление
Компания Samsung готовится выпустить бета-версию One UI 9 на базе операционной системы Android 17 для большего числа моделей смартфонов Galaxy.
Бета-версия Samsung One UI 9 работает с мая, но доступна только для линейки Galaxy S26. Вскоре это изменится, пишет Gizmochina.
Серия Galaxy S26 уже получила семь бета-обновлений и, возможно, приближается к завершению бета-программы. Теперь новую версию оболочки на базе One UI 9 получат флагмены предыдущих лет, а также смартфоны среднего класса.Важно
Эксперты обнаружили на тестовых серверах более десятка устройств Galaxy с бета-версиями. Это свидетельствует о внутреннем тестировании нового программного обеспечения. Однако следует отметить, что приведенный список не следует рассматривать как окончательный.
Серия Samsung Galaxy S:
- Galaxy S25;
- Galaxy S25+;
- Galaxy S25 Ultra;
- Galaxy S25 FE;
- Galaxy S24;
- Galaxy S24+;
- Galaxy S24 Ultra;
- Galaxy S23;
- Galaxy S23+.
Galaxy S23 Ultra:
- Серия Galaxy Z;
- Galaxy Z Fold 7;
- Galaxy Z Flip 7.
Серия Samsung Galaxy A:
- Galaxy A57;
- Galaxy A56;
- Galaxy A55;
- Galaxy A54;
- Galaxy A36;
- Galaxy A35.
Как отмечается в издании, обновление не займет много времени, поскольку Samsung уже создала разделы бета-программы для многих устройств на своем форуме сообщества, включая серию Galaxy S25, Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7. Эти устройства, вероятно, получат бета-версию One UI 9 в ближайшие дни.
Напомним, ранее были названы модели OnePlus, которые должны получить обновление до Android 18.
Фокус также писал о том, как долго каждый смартфон Motorola 2026 года будет получать обновления.