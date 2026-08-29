Samsung расширила доступность One UI 9 на Android 17: какие смартфоны получат обновление

Компания Samsung готовится выпустить бета-версию One UI 9 на базе операционной системы Android 17 для большего числа моделей смартфонов Galaxy.

Бета-версия Samsung One UI 9 работает с мая, но доступна только для линейки Galaxy S26. Вскоре это изменится, пишет Gizmochina.

Серия Galaxy S26 уже получила семь бета-обновлений и, возможно, приближается к завершению бета-программы. Теперь новую версию оболочки на базе One UI 9 получат флагмены предыдущих лет, а также смартфоны среднего класса.

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Эксперты обнаружили на тестовых серверах более десятка устройств Galaxy с бета-версиями. Это свидетельствует о внутреннем тестировании нового программного обеспечения. Однако следует отметить, что приведенный список не следует рассматривать как окончательный.

Відео дня

Серия Samsung Galaxy S:

Galaxy S25;

Galaxy S25+;

Galaxy S25 Ultra;

Galaxy S25 FE;

Galaxy S24;

Galaxy S24+;

Galaxy S24 Ultra;

Galaxy S23;

Galaxy S23+.

Galaxy S23 Ultra:

Серия Galaxy Z;

Galaxy Z Fold 7;

Galaxy Z Flip 7.

Серия Samsung Galaxy A:

Galaxy A57;

Galaxy A56;

Galaxy A55;

Galaxy A54;

Galaxy A36;

Galaxy A35.

Как отмечается в издании, обновление не займет много времени, поскольку Samsung уже создала разделы бета-программы для многих устройств на своем форуме сообщества, включая серию Galaxy S25, Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7. Эти устройства, вероятно, получат бета-версию One UI 9 в ближайшие дни.

Напомним, ранее были названы модели OnePlus, которые должны получить обновление до Android 18.

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