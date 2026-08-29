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Діджитал

Samsung розширила доступність One UI 9 на Android 17: які смартфони отримають оновлення

Samsung Galaxy S25 Ultra
Samsung Galaxy S25 Ultra (фото ілюстративне) | Фото: sammobile.com

Компанія Samsung готується запровадити бета-версію One UI 9 на базі операційної системи Android 17 на більшу кількість моделей смартфонів Galaxy.

Бета-програма Samsung One UI 9 працює з травня, але вона залишалася обмеженою серією Galaxy S26. Невдовзі це зміниться, пише Gizmochina.

Серія Galaxy S26 вже отримала сім бета-оновлень і, можливо, наближається до кінця бета-програми. Тепер нову версію оболонки на базі One UI 9 отримають флагмани попередніх років, а також смартфони середнього класу.

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Експерти помітили на тестових серверах понад десяток пристроїв Galaxy з бета-версіями. Це свідчить про внутрішнє тестування нового програмного забезпечення. Проте зазначимо, що наведений список не слід розглядати як остаточний.

Серія Samsung Galaxy S:

  • Galaxy S25;
  • Galaxy S25+;
  • Galaxy S25 Ultra;
  • Galaxy S25 FE;
  • Galaxy S24;
  • Galaxy S24+;
  • Galaxy S24 Ultra;
  • Galaxy S23;
  • Galaxy S23+.
Відео дня

Galaxy S23 Ultra:

  • Серія Galaxy Z;
  • Galaxy Z Fold 7;
  • Galaxy Z Flip 7.

Серія Samsung Galaxy A:

  • Galaxy A57;
  • Galaxy A56;
  • Galaxy A55;
  • Galaxy A54;
  • Galaxy A36;
  • Galaxy A35.

Як зазначають у виданні, оновлення не займе багато часу, оскільки Samsung вже створила розділи бета-програми для багатьох пристроїв на своєму форумі спільноти, включаючи серію Galaxy S25 , Galaxy Z Fold 7 та Galaxy Z Flip 7. Ці пристрої, ймовірно, отримають бета-версію One UI 9 найближчими днями.

Нагадаємо, раніше були розкриті телефони OnePlus, які мають отримати оновлення до Android 18.

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