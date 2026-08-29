Samsung розширила доступність One UI 9 на Android 17: які смартфони отримають оновлення

Компанія Samsung готується запровадити бета-версію One UI 9 на базі операційної системи Android 17 на більшу кількість моделей смартфонів Galaxy.

Бета-програма Samsung One UI 9 працює з травня, але вона залишалася обмеженою серією Galaxy S26. Невдовзі це зміниться, пише Gizmochina.

Серія Galaxy S26 вже отримала сім бета-оновлень і, можливо, наближається до кінця бета-програми. Тепер нову версію оболонки на базі One UI 9 отримають флагмани попередніх років, а також смартфони середнього класу.

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Експерти помітили на тестових серверах понад десяток пристроїв Galaxy з бета-версіями. Це свідчить про внутрішнє тестування нового програмного забезпечення. Проте зазначимо, що наведений список не слід розглядати як остаточний.

Серія Samsung Galaxy S:

Galaxy S25;

Galaxy S25+;

Galaxy S25 Ultra;

Galaxy S25 FE;

Galaxy S24;

Galaxy S24+;

Galaxy S24 Ultra;

Galaxy S23;

Galaxy S23+.

Відео дня

Galaxy S23 Ultra:

Серія Galaxy Z;

Galaxy Z Fold 7;

Galaxy Z Flip 7.

Серія Samsung Galaxy A:

Galaxy A57;

Galaxy A56;

Galaxy A55;

Galaxy A54;

Galaxy A36;

Galaxy A35.

Як зазначають у виданні, оновлення не займе багато часу, оскільки Samsung вже створила розділи бета-програми для багатьох пристроїв на своєму форумі спільноти, включаючи серію Galaxy S25 , Galaxy Z Fold 7 та Galaxy Z Flip 7. Ці пристрої, ймовірно, отримають бета-версію One UI 9 найближчими днями.

Нагадаємо, раніше були розкриті телефони OnePlus, які мають отримати оновлення до Android 18.

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