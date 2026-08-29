Samsung розширила доступність One UI 9 на Android 17: які смартфони отримають оновлення
Компанія Samsung готується запровадити бета-версію One UI 9 на базі операційної системи Android 17 на більшу кількість моделей смартфонів Galaxy.
Бета-програма Samsung One UI 9 працює з травня, але вона залишалася обмеженою серією Galaxy S26. Невдовзі це зміниться, пише Gizmochina.
Серія Galaxy S26 вже отримала сім бета-оновлень і, можливо, наближається до кінця бета-програми. Тепер нову версію оболонки на базі One UI 9 отримають флагмани попередніх років, а також смартфони середнього класу.Важливо
Експерти помітили на тестових серверах понад десяток пристроїв Galaxy з бета-версіями. Це свідчить про внутрішнє тестування нового програмного забезпечення. Проте зазначимо, що наведений список не слід розглядати як остаточний.
Серія Samsung Galaxy S:
- Galaxy S25;
- Galaxy S25+;
- Galaxy S25 Ultra;
- Galaxy S25 FE;
- Galaxy S24;
- Galaxy S24+;
- Galaxy S24 Ultra;
- Galaxy S23;
- Galaxy S23+.
Galaxy S23 Ultra:
- Серія Galaxy Z;
- Galaxy Z Fold 7;
- Galaxy Z Flip 7.
Серія Samsung Galaxy A:
- Galaxy A57;
- Galaxy A56;
- Galaxy A55;
- Galaxy A54;
- Galaxy A36;
- Galaxy A35.
Як зазначають у виданні, оновлення не займе багато часу, оскільки Samsung вже створила розділи бета-програми для багатьох пристроїв на своєму форумі спільноти, включаючи серію Galaxy S25 , Galaxy Z Fold 7 та Galaxy Z Flip 7. Ці пристрої, ймовірно, отримають бета-версію One UI 9 найближчими днями.
Нагадаємо, раніше були розкриті телефони OnePlus, які мають отримати оновлення до Android 18.
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