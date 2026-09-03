Лучшие бюджетные Bluetooth-колонки 2026 года: топ-3 модели до 3000 грн (фото)

Современные портативные Bluetooth-колонки обеспечивают громкий звук, а их небольшие размеры позволяют носить их с собой куда угодно.

Для тех, кто хочет купить недорогую и компактную Bluetooth-колонку в 2026 году, эксперты портала Gizmochina подобрали несколько лучших моделей стоимостью до 3000 грн.

JBL Go 4

JBL Go 4 Фото: whathifi.com

Бюджетная колонка JBL Go 4 идеально подойдет пользователям, для которых портативность важнее громкости. Она весит всего 190 и обеспечивает выходную мощность 4,2 Вт.

JBL Go 4 обеспечивает до семи часов воспроизведения, а также оснащена функцией Playtime Boost. Колонка также имеет класс защиты IP67, что свидетельствует о её устойчивости к пыли и воде.

Цена JBL Go 4 в Украине — от 1 530 до 2 400 грн

JBL Clip 5

JBL Clip 5 Фото: Скриншот

Модель JBL Clip 5 отличается встроенным карабином, который позволяет прикрепить ее прямо к рюкзаку или сумке. Это удобная опция для тех, кто собирается брать колонку с собой в походы или другие путешествия.

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JBL Clip 5 обеспечивает выходную мощность 7 Вт и до 12 часов работы от аккумулятора, а класс защиты IP67 делает её пыле- и водонепроницаемой. Она немного больше, чем JBL Go 4, однако размер компенсируется дополнительной мощностью.

Цена JBL Clip 5 в Украине — от 2 219 до 2 999 грн

Tribit StormBox Micro 3

Tribit StormBox Micro 3 Фото: Tom's Guide

Колонка Tribit StormBox Micro 3 может похвастаться удивительно мощными басами для своего размера. Она имеет выходную мощность 13 Вт, поддерживает новейший Bluetooth 6.0 и обеспечивает до 24 часов автономной работы без подзарядки.

К преимуществам Tribit StormBox Micro 3 также относятся класс защиты IP68, возможность подключения к другой колонке Micro 3 для воспроизведения стереозвука, а также поддержка обратной зарядки, что позволяет использовать колонку в качестве повербанка для смартфона.

Цена Tribit StormBox Micro 3 в Украине — от 2 399 до 2 995 грн.

Напомним, что компания JBL выпустила серию универсальных Wi-Fi-колонок Cove, в которую входят модели M1, P1 и X1.

Фокус также сообщал, что компания Samsung представила на выставке CES 2026 серию колонок Music Studio.