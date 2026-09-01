JBL выпустила серию универсальных Wi-Fi-колонок: раскрыты цены и дата старта продаж (фото)

Компания JBL представила новую линейку колонок Cove, разработанную для удобства прослушивания музыки в нескольких комнатах.

Серия JBL Cove включает три беспроводные колонки, которые могут работать отдельно, в качестве стереопары или в составе подключенной домашней аудиосистемы, управляемой через приложение JBL One. Они доступны в черном или белом цветах и поступят в продажу 13 сентября, сообщает JBL.

Колонка JBL Cove Фото: JBL

JBL Cove M1 — это модель начального уровня, созданная для повседневного прослушивания, с тремя высокочастотными динамиками и одним низкочастотным динамиком, а также функцией улучшения звука на основе искусственного интеллекта.

JBL Cove P1 позиционируется как портативная колонка. Она оснащена встроенным аккумулятором, рассчитанным на 14 часов работы, и поддерживает Dolby Atmos.

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JBL Cove X1 — самая большая из трёх колонок. Эта модель оснащена четырьмя высокочастотными динамиками и двумя низкочастотными динамиками с Dolby Atmos.

Колонки JBL Cove Фото: JBL

По данным JBL, каждая колонка отлично работает как отдельно, так и в составе более крупной аудиосистемы для нескольких комнат. Первоначальная настройка выполняется в три этапа.

Каждый динамик имеет двухканальную конструкцию и может автоматически настраиваться в зависимости от помещения. Улучшение звучания с помощью искусственного интеллекта также помогает уменьшить искажения при воспроизведении музыки на высокой громкости.

Колонка JBL Cove

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Для потоковой передачи звука колонки Cove поддерживают Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2, Google Cast, Roon Ready, Spotify Connect, Tidal Connect и Qobuz Connect. Пользователи Spotify могут получить быстрый доступ одним нажатием кнопки Moment с помощью функции Spotify Tap.

Кроме того, колонку Cove можно подключить к саундбару JBL серии Bar MK2, чтобы использовать её в качестве заднего динамика для объемного звучания. Позже в этом году JBL также планирует добавить поддержку ИИ-ассистента Alexa+.

Цена JBL Cove M1 — 230 долларов.

Цена JBL Cove P1 — 400 долларов.

Цена JBL Cove X1 — 450 долларов.

Напомним, ранее компания JBL представила флагманскую колонку Pulse 6, отличающуюся передовыми технологиями и высококачественными материалами.

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