Портативная колонка с мощным звуком: сколько стоит новинка JBL 2026 года (фото)

Компания JBL представила новую флагманскую колонку Pulse 6, отличающуюся передовыми технологиями и высококачественными материалами.

JBL Pulse 6 стала новейшей моделью в линейке портативных Bluetooth-колонок бренда, известных своей встроенной светодиодной подсветкой. Новинка уже появилась на официальном сайте JBL Cambodia.

Дизайн

JBL Pulse 6 Фото: JBL

Модель JBL Pulse 6 сохранила прозрачный цилиндрический дизайн своих предшественников. Единственным отличием стала подсвеченная ручка сверху, которая добавляет удобства и портативности.

Прозрачный корпус оснащен системой светодиодной подсветки на 360 градусов, которая синхронизируется с любой музыкой. С помощью приложения JBL One можно выбрать один из 16 различных режимов подсветки. Приложение также включает базовые элементы управления эквалайзером.

Відео дня

Колонка имеет класс защиты IP68, что означает защиту от пыли и погружения в воду. Вес JBL Pulse 6 составляет 1,49 кг, а габариты — 131,7 x 264,1 x 106,4 мм.

Звук и подключение

Для воспроизведения звука JBL Pulse 6 использует низкочастотный динамик мощностью 30 Вт RMS и высокочастотный динамик мощностью 10 Вт RMS. В сумме они обеспечивают выходную мощность 40 Вт.

Важно

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JBL Pulse 6 также использует аудиоалгоритм, который JBL называет AI Sound Boost и который предназначен для анализа музыки в режиме реального времени, чтобы предотвратить искажения при увеличении громкости. По данным JBL, частотная характеристика составляет от 42 Гц до 20 кГц.

Для подключения JBL Pulse 6 поддерживает Bluetooth 6.0 с кодеками SBC, AAC и LC3, а также Auracast для соединения с совместимыми колонками JBL. Также имеется встроенный ЦАП и порт USB-C для воспроизведения аудио без потерь с Mac или ПК под управлением Windows.

Аккумулятор

Цвета JBL Pulse 6 Фото: JBL

JBL Pulse 6 оснащена аккумулятором емкостью 34 Втч, что обеспечивает до 12 часов воспроизведения музыки. Функция Playtime Boost может продлить время работы еще примерно на два часа.

Колонка поддерживает зарядку через USB-C мощностью 15 Вт и полностью заряжается примерно за 4,5 часа.

Цена JBL Pulse 6 — 370 долларов (около 16 595 грн).

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