Портативная колонка с мощным звуком: сколько стоит новинка JBL 2026 года (фото)
Компания JBL представила новую флагманскую колонку Pulse 6, отличающуюся передовыми технологиями и высококачественными материалами.
JBL Pulse 6 стала новейшей моделью в линейке портативных Bluetooth-колонок бренда, известных своей встроенной светодиодной подсветкой. Новинка уже появилась на официальном сайте JBL Cambodia.
Дизайн
Модель JBL Pulse 6 сохранила прозрачный цилиндрический дизайн своих предшественников. Единственным отличием стала подсвеченная ручка сверху, которая добавляет удобства и портативности.
Прозрачный корпус оснащен системой светодиодной подсветки на 360 градусов, которая синхронизируется с любой музыкой. С помощью приложения JBL One можно выбрать один из 16 различных режимов подсветки. Приложение также включает базовые элементы управления эквалайзером.
Колонка имеет класс защиты IP68, что означает защиту от пыли и погружения в воду. Вес JBL Pulse 6 составляет 1,49 кг, а габариты — 131,7 x 264,1 x 106,4 мм.
Звук и подключение
Для воспроизведения звука JBL Pulse 6 использует низкочастотный динамик мощностью 30 Вт RMS и высокочастотный динамик мощностью 10 Вт RMS. В сумме они обеспечивают выходную мощность 40 Вт.Важно
JBL Pulse 6 также использует аудиоалгоритм, который JBL называет AI Sound Boost и который предназначен для анализа музыки в режиме реального времени, чтобы предотвратить искажения при увеличении громкости. По данным JBL, частотная характеристика составляет от 42 Гц до 20 кГц.
Для подключения JBL Pulse 6 поддерживает Bluetooth 6.0 с кодеками SBC, AAC и LC3, а также Auracast для соединения с совместимыми колонками JBL. Также имеется встроенный ЦАП и порт USB-C для воспроизведения аудио без потерь с Mac или ПК под управлением Windows.
Аккумулятор
JBL Pulse 6 оснащена аккумулятором емкостью 34 Втч, что обеспечивает до 12 часов воспроизведения музыки. Функция Playtime Boost может продлить время работы еще примерно на два часа.
Колонка поддерживает зарядку через USB-C мощностью 15 Вт и полностью заряжается примерно за 4,5 часа.
- Цена JBL Pulse 6 — 370 долларов (около 16 595 грн).
Напомним, что портативная акустика JBL Xtreme 5 признана одной из лучших колонок для вечеринок летом 2026 года.
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