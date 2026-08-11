Портативна колонка з потужним звуком: скільки коштує новинка JBL 2026 року (фото)

Компанія JBL представила нову флагманську колонку Pulse 6, що вирізняються передовими технологіями та якісними матеріалами.

JBL Pulse 6 стала найновішою моделлю у лінійці портативних Bluetooth-колонок бренду, відомих своїм вбудованим світлодіодним підсвічуванням. Новинка вже з’явилась на офіційному сайті JBL Cambodia.

Дизайн

JBL Pulse 6 Фото: JBL

Модель JBL Pulse 6 зберегла прозорий циліндричний дизайн свої попередників. Єдиною відмінністю стала підсвічена ручка зверху, яка додає зручності та портативності.

Прозорий корпус включає систему світлодіодного підсвічування на 360 градусів, що синхронізується з будь-якою музикою. За допомогою застосунку JBL One можна обрати один з 16 різних режимів освітлення. Програма також включає базові елементи керування еквалайзером.

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Колонка має клас захисту IP68, що означає стійкість до пилу та занурення у воду. Вага JBL Pulse 6 складає 1,49 кг, а габарити — 131,7 x 264,1 x 106,4 мм.

Звук та підключення

Для відтворення звуку JBL Pulse 6 використовує низькочастотний динамік потужністю 30 Вт RMS та високочастотний динамік потужністю 10 Вт RMS. Загалом вони забезпечують вихідну потужність 40 Вт.

Важливо

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JBL Pulse 6 також використовує аудіоалгоритм, який JBL називає AI Sound Boost, призначений для аналізу музики в режимі реального часу, щоб запобігти спотворенню під час збільшення гучності. За даними JBL, частотна характеристика становить від 42 Гц до 20 кГц.

Для підключення JBL Pulse 6 підтримує Bluetooth 6.0 з кодеками SBC, AAC та LC3, а також Auracast для сполучення із сумісними колонками JBL. Також є вбудований ЦАП та порт USB-C для відтворення аудіо без втрат з Mac або ПК з Windows.

Акумулятор

Кольори JBL Pulse 6 Фото: JBL

JBL Pulse 6 отримала батарею ємністю 34 Вт·год, що забезпечує до 12 годин відтворення музики. Функція Playtime Boost може додати ще близько двох годин.

Колонка підтримує зарядку через USB-C потужністю 15 Вт і повністю заряджається приблизно за 4,5 години.

Ціна JBL Pulse 6 — 370 доларів (близько 16 595 грн).

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