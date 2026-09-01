JBL випустила серію універсальних Wi-Fi колонок: розкрито ціни та дату старту продажів (фото)

Компанія JBL представила нову лінійку колонок Cove, розроблену для спрощення прослуховування музики в кількох кімнатах.

Серія JBL Cove включає три бездротові колонки, які можуть працювати окремо, як стереопари або як частина підключеної домашньої аудіосистеми, керованої через додаток JBL One. Вони доступні в чорному або білому кольорах і надійдуть у продаж 13 вересня, повідомляє JBL.

Колонка JBL Cove Фото: JBL

JBL Cove M1 — це модель початкового рівня, створена для щоденного прослуховування, з трьома високочастотними динаміками та одним низькочастотним динаміком, а також функцією покращення звуку на основі штучного інтелекту.

JBL Cove P1 позиціонується як портативна колонка. Вона має вбудований акумулятор, розрахований на 14 годин роботи, підтримку Dolby Atmos.

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JBL Cove X1 є найбільшою з трьох колонок. Ця модель оснащена чотирма високочастотними динаміками та двома низькочастотними динаміками з Dolby Atmos.

Колонки JBL Cove Фото: JBL

За даними JBL, кожна колонка чудово працює самостійно або як частина більшої аудіосистеми для кількох кімнат. Початкове налаштування виконується в три кроки.

Кожен динамік має двоканальну конструкцію та може автоматично налаштовуватись залежно від кімнати. Покращення звуку за допомогою штучного інтелекту також допомагає зменшити спотворення під час відтворення музики на високій гучності.

Колонка JBL Cove

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Для потокової передачі звуку колонки Cove підтримують Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2, Google Cast, Roon Ready, Spotify Connect, Tidal Connect та Qobuz Connect. Для користувачів Spotify є швидкий доступ через однин дотик за допомогою кнопки Moment через Spotify Tap.

Окрім того, колонку Cove можна підключити до саундбара JBL серії Bar MK2, щоб використовувати її як задній динамік для об’ємного звучання. Пізніше цього року JBL також планує додати підтримку ШІ-асистента Alexa+.

Ціна JBL Cove M1 — 230 доларів.

Ціна JBL Cove P1 — 400 доларів.

Ціна JBL Cove X1 – 450 доларів.

Нагадаємо, раніше JBL представила флагманську колонку Pulse 6, що вирізняється передовими технологіями та якісними матеріалами.

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