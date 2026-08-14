Компактна, але гучна: маловідома Bluetooth-колонка здивувала під час тестів (фото)

Колонка Tribit Stormbox Micro 3 пропонує напрочуд потужний та якісний звук, 24 години автономної роботи та супутній додаток для налаштування еквалайзера.

Враженнями від тестування Bluetooth-колонки Tribit Stormbox Micro 3 поділилась експертка порталу Tom's Guide Міллі Девіс-Вільямс.

Однією з переваг Tribit Stormbox Micro 3 є надзвичайно компактний дизайн. Колонка легко поміщається в долоні, а гнучкий вбудований ремінець дозволяє прикріпити її до рюкзака або ручки велосипеда. Завдяки вбудованому магніту вона також кріпиться до будь-якої магнітної поверхні, як от холодильник.

Tribit Stormbox Micro 3 Фото: Tom's Guide

Попри невеликий розмір, Tribit Stormbox Micro 3 продемонструвала потужний та деталізований звук. Експертка зазначила, що на повній гучності колонку чути по всьому будинку і, можливо, навіть у сусідів. За якістю звучання вона значно перевершує динаміки смартфона.

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Tribit Stormbox Micro 3 розрахована на 24 години відтворення музики на середній гучності. Це значно довше, ніж можуть запропонувати багато конкурентів у цьому сегменті. Наприклад, JBL Go 5 витримує лише 10 годин. Додатковим плюсом Stormbox Micro 3 є можливість виконувати роль повербанка для смартфона чи інших гаджетів.

Tribit Stormbox Micro 3 доступна у чорному, синьому та сірому кольорах. Гучність та відворення регулюються за допомогою великих кнопок на лицьовій стороні, а для інших функцій, таких як сполучення Bluetooth та підсилення басів, є спеціальні кнопки збоку. Доступ до еквалайзера можна отримати через застосунок.

Ціна Tribit Stormbox Micro 3 — від 2 550 до 3 200 грн.

Tribit Stormbox Micro 3 Фото: Tom's Guide

Нагадаємо, JBL представила нову флагманську колонку Pulse 6 з вбудованим світлодіодним підсвічуванням.

Фокус також повідомляв, що експерт порівняв найкращі флагманські колонки від брендів Marshall та Sonos.