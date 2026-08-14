Компактная, но громкая: малоизвестная Bluetooth-колонка удивила во время тестов (фото)

Колонка Tribit Stormbox Micro 3 предлагает удивительно мощный и качественный звук, 24 часа автономной работы и сопутствующее приложение для настройки эквалайзера.

Своими впечатлениями от тестирования Bluetooth-колонки Tribit Stormbox Micro 3 поделилась эксперт портала Tom's Guide Милли Дэвис-Уильямс.

Одним из преимуществ Tribit Stormbox Micro 3 является чрезвычайно компактный дизайн. Колонка легко помещается в ладони, а гибкий встроенный ремешок позволяет прикрепить ее к рюкзаку или ручке велосипеда. Благодаря встроенному магниту она также крепится к любой магнитной поверхности, например, к холодильнику.

Tribit Stormbox Micro 3 Фото: Tom's Guide

Несмотря на небольшие размеры, Tribit Stormbox Micro 3 продемонстрировала мощный и детализированный звук. Эксперт отметила, что на полной громкости колонку слышно по всему дому и, возможно, даже у соседей. По качеству звучания она значительно превосходит динамики смартфона.

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Tribit Stormbox Micro 3 рассчитана на 24 часа воспроизведения музыки на средней громкости. Это значительно дольше, чем могут предложить многие конкуренты в этом сегменте. Например, JBL Go 5 работает всего 10 часов. Дополнительным преимуществом Stormbox Micro 3 является возможность использоваться в качестве повербанка для смартфона или других гаджетов.

Tribit Stormbox Micro 3 доступна в черном, синем и сером цветах. Громкость и воспроизведение регулируются с помощью крупных кнопок на передней панели, а для других функций, таких как сопряжение по Bluetooth и усиление басов, предусмотрены специальные кнопки сбоку. Доступ к эквалайзеру можно получить через приложение.

Цена Tribit Stormbox Micro 3 — от 2 550 до 3 200 грн.

Tribit Stormbox Micro 3 Фото: Tom's Guide

Напомним, что компания JBL представила новую флагманскую колонку Pulse 6 со встроенной светодиодной подсветкой.

Фокус также сообщал, что эксперт сравнил лучшие флагманские колонки брендов Marshall и Sonos.