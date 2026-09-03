Найкращі бюджетні Bluetooth-колонки 2026 року: топ 3 моделі до 3000 грн (фото)

Сучасні портативні Bluetooth-колонки пропонують гучний звук, а невеликі габарити дозволяють носити їх з собою куди завгодно.

Для тих, хто хоче купити недорогу та компактну Bluetooth-колонку у 2026 році, експерти порталу Gizmochina підібрали кілька найкращих моделей вартістю до 3000 грн.

JBL Go 4

JBL Go 4 Фото: whathifi.com

Бюджетна колонка JBL Go 4 ідеально підійде користувачам, для яких портативність важливіша за гучність. Вона важить всього 190 та забезпечує вихідну потужність 4,2 Вт.

JBL Go 4 пропонує до семи годин відтворення, а функція Playtime Boost. Колонка також має клас захисту IP67, що вказує на стійкість до пилу та води.

Ціна JBL Go 4 в Україні — від 1 530 до 2 400 грн

JBL Clip 5

JBL Clip 5 Фото: Скриншот

Розроблена JBL Clip 5 вирізняється вбудованим карабіном, що дозволяє прикріпити її безпосередньо до рюкзака або сумки. Це зручна опція для тих, хто збирається брати колонку з собою у походи чи інші подорожі.

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JBL Clip 5 забезпечує вихідну потужність 7 Вт і до 12 годин роботи від акумулятора, а клас захисту IP67 робить її пило- та водонепроникною. Вона трохи більша за JBL Go 4, проте розмір компенсується додатковою потужністю.

Ціна JBL Clip 5 в Україні — від 2 219 до 2 999 грн

Tribit StormBox Micro 3

Tribit StormBox Micro 3 Фото: Tom's Guide

Колонка Tribit StormBox Micro 3 може похвалитися напрочуд потужними басами для свого розміру. Вона має вихідну потужність 13 Вт, підтримує новітній Bluetooth 6.0 та витримує до 24 годин автономної роботи без підзарядки.

Перевагами Tribit StormBox Micro 3 також є клас захисту IP68, можливість з’єднання з іншою Micro 3 для стереозвуку, а також підтримка зворотної зарядки, що дозволяє використовувати колонку як повербанк для смартфона.

Ціна Tribit StormBox Micro 3 в Україні — від 2 399 до 2 995 грн.

Нагадаємо, JBL випустила серію універсальних Wi-Fi колонок Cove, що включає моделі M1, P1 та X1.

Фокус також повідомляв, що Samsung представила на виставці CES 2026 серію колонок Music Studio.