В Одессе тестируют 5G: какова скорость новой мобильной связи

Ранее мобильную связь пятого поколения успешно тестировали во Львове, Бородянке, Харькове и Киеве.

В Министерстве цифровой трансформации Украины сообщили, что совместно с мобильными операторами анализируют работу уже запущенного оборудования в реальных условиях.

"Это позволит стране без задержек перейти на новый стандарт связи, как только это станет возможным после отмены военного положения", — отметили в министерстве.

Сообщили, что сегодня в Украине уже работают 340 базовых станций 5G. Возможности сверхскоростного интернета уже оценили более 3,8 миллиона уникальных абонентов. Во время испытаний скорость передачи данных достигает более 1 Гбит/с, а средние показатели держатся на уровне 600–700 Мбит/с.

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Эта технология также принимает на себя часть мобильного трафика, благодаря чему снижается нагрузка на сети LTE. Это позволяет поддерживать стабильную связь даже в местах с большим скоплением людей.

Как настроить 5G — инструкция

Почти 30 % смартфонов украинцев уже поддерживают новый стандарт связи. Обычно устройство автоматически улавливает сигнал, если находится в зоне покрытия. Однако, если значок 5G на экране не появился, нужно выполнить несколько простых шагов:

Если смартфон находится в зоне покрытия 5G, он обычно подключается к сети автоматически. Если соответствующий значок не появился, необходимо проверить несколько настроек.

в разделе "Мобильные данные" или "Мобильная сеть" убедиться, что 5G включен;

обновите операционную систему смартфона до последней версии;

отключить режимы экономии заряда и трафика, так как они могут блокировать работу 5G;

включить и выключить "Режим полета" или перезагрузить телефон, чтобы он заново зарегистрировался в сети;

перезагрузить смартфон: это поможет устройству заново зарегистрироваться на базовой станции.

Напомним, что "Фокус" рассказывал о том, как тестировали 5G в Киеве.

Напомним, ранее в Харькове прошло тестирование связи 5G, в ходе которого пара поженилась через приложение "Дия".