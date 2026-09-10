В Одесі тестують 5G: яка швидкість нового мобільного зв'язку

Раніше мобільний зв'язок п'ятого покоління успішно тестували у Львові, Бородянці, Харкові та Києві.

В Міністерстві цифрової трансформації України повідомили, що разом із мобільними операторами аналізують роботу вже запущеного обладнання в реальних умовах.

"Це дасть змогу країні без затримок перейти на новий стандарт зв'язку, щойно це стане можливим після закінчення воєнного стану", — зазначили в міністерстві.

Розповіли, що сьогодні в Україні вже працюють 340 базових станцій 5G. Можливості надшвидкісного інтернету вже оцінили понад 3,8 мільйона унікальних абонентів. Під час випробувань швидкість передавання даних сягає понад 1 Гбіт/с, а середні показники тримаються на рівні 600–700 Мбіт/с.

Технологія також бере на себе частину мобільного трафіку, завдяки чому зменшується навантаження на LTE-мережі. Це дозволяє зберігати стабільний зв'язок навіть у місцях із великим скупченням людей.

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Як налаштувати 5G — інструкція

Майже 30% смартфонів українців уже підтримують новий стандарт зв’язку. Зазвичай девайс автоматично підхоплює сигнал, якщо перебуває в зоні покриття. Однак, якщо позначка 5G на екрані не з'явилася, треба виконати кілька простих кроків:

Якщо смартфон перебуває в зоні покриття 5G, зазвичай він підключається до мережі автоматично. Якщо відповідний значок не з'явився, потрібно перевірити кілька налаштувань.

у розділі "Стільникові дані" або "Мобільна мережа" переконатися, що 5G увімкнений;

оновити операційну систему смартфона до останньої версії;

вимкнути режим економії заряду та трафіка, оскільки вони можуть блокувати роботу 5G;

увімкнути та вимкнути "Режим літака" або перезавантажити телефон, щоб він повторно зареєструвався в мережі;

перезавантажити смартфон: це допоможе пристрою заново зареєструватися на базовій станції.

Нагадаємо, Фокус розповідав, як 5G тестували у Києві.

Нагадаємо, раніше у Харкові відбулося тестування зв'язку 5G, в ході якого пара одружилася через "Дію".