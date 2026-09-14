Тонкий смартфон с АКБ на 11 000 мАч: раскрыта новинка с прорывным аккумулятором

Смартфон Honor Magic 9 Super Edition получит аккумулятор емкостью 11 000 мАч и встроенный вентилятор для охлаждения. Аппарат представят вместе с базовой и Pro-моделями линейки в конце сентября.

Технические параметры будущей новинки раскрыл китайский инсайдер Bald Panda в преддверии официального анонса, пишет Gizmochina.

Главной особенностью Super Edition станет батарея емкостью 11 000 мАч. Гаджет будет поддерживать 80-ваттную проводную и 50-ваттную беспроводную зарядку. Для отвода тепла производитель интегрировал в корпус физический кулер.

Характеристики и дата выхода Honor Magic 9 Super Edition

Телефон построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Смартфон оборудован плоским 6,81-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K. В качестве программной оболочки установлена Magic 11 OS на основе операционной системы Android 17. Покупателям предложат варианты памяти на 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ.

Видео дня

Смартфон Honor Magic 9 Super Edition (неофициальное фото) Фото: gizmochina.com

На задней панели аппарата размещена тройная камера с основным 200-мегапиксельным сенсором (хотя более ранние утечки упоминали датчик на 50 Мп). Его дополняют 12-Мп сверхширокоугольный модуль и 50-Мп телефото-объектив. Разрешение фронтальной камеры для автопортретов составляет 50 Мп.

Анонс Honor Magic 9 Super Edition, а также стандартного Magic 9 и Magic 9 Pro Max назначен на 28 сентября. Телефон поступит в продажу в желтом, оливково-зеленом, белом и черном цветах.

Ранее сообщалось про смартфон с лучшим дисплеем 2026 года. Samsung Display демонстрирует экран M16 OLED с разрешением 2K, частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью 10 000 нит. Первым Android-смартфоном с такой матрицей станет китайский флагман iQOO 16.