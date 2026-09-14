Тонкий смартфон з акумулятором на 11 000 мА·год: представлено новинку з революційним акумулятором

Смартфон Honor Magic 9 Super Edition буде оснащений акумулятором ємністю 11 000 мА·год та вбудованим вентилятором для охолодження. Пристрій буде представлено разом із базовою та Pro-моделями лінійки наприкінці вересня.

Технічні параметри майбутньої новинки оприлюднив китайський інсайдер Bald Panda напередодні офіційного анонсу, пише Gizmochina.

Головною особливістю Super Edition стане акумулятор ємністю 11 000 мА·год. Гаджет підтримуватиме 80-ватну дротову та 50-ватну бездротову зарядку. Для відведення тепла виробник вбудував у корпус фізичний кулер.

Характеристики та дата виходу Honor Magic 9 Super Edition

Телефон побудований на базі процесора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Смартфон оснащений плоским 6,81-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 1,5K. В якості програмної оболонки встановлено Magic 11 OS на базі операційної системи Android 17. Покупцям запропонують варіанти пам'яті на 12/256 ГБ, 12/512 ГБ та 16/512 ГБ.

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Смартфон Honor Magic 9 Super Edition (неофіційне фото) Фото: gizmochina.com

На задній панелі пристрою розміщено потрійну камеру з основним 200-мегапіксельним сенсором (хоча в попередніх витоках згадувався датчик на 50 Мп). Його доповнюють 12-Мп надширококутний модуль і 50-Мп телеоб'єктив. Роздільна здатність фронтальної камери для автопортретів становить 50 Мп.

Презентація Honor Magic 9 Super Edition, а також стандартних моделей Magic 9 і Magic 9 Pro Max призначена на 28 вересня. Телефон з’явиться у продажу в жовтому, оливково-зеленому, білому та чорному кольорах.

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