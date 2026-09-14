Смартфон із найкращим дисплеєм 2026 року: названо модель із AMOLED-панеллю нового покоління (фото)

Samsung Display демонструє екран M16 OLED із роздільною здатністю 2K, частотою оновлення 165 Гц та піковою яскравістю 10 000 ніт. Першим Android-смартфоном із такою матрицею стане китайський флагман iQOO 16.

Ця технологія забезпечує зниження енергоспоживання та подовження терміну експлуатації органічних світлодіодів, пише SammyFans. Також GSMArena доповнює ці дані витоками інформації про майбутні смартфони серії Galaxy S27.

Характеристики панелі M16 OLED

Нова матриця створена на базі фірмових органічних матеріалів M16 із застосуванням комплексу технологій LEAD. Інженери змогли зменшити тепловиділення та силу струму при рекордній яскравості, що дозволило запобігти швидкому зношенню дисплея.

Панель поєднує роздільну здатність WQHD із частотою оновлення 165 Гц. Це рішення усуває необхідність обирати між високою чіткістю зображення та плавністю анімації. Крім того, дисплей забезпечує підвищену світлопроникність, точну передачу кольорів і широкі кути огляду, випереджаючи за всіма параметрами попереднє покоління матриць M14.

Видео дня

Дисплей M16 OLED стане довговічнішим і зможе забезпечувати пікову яскравість у 10 000 ніт (це значення відображатиметься на невеликій ділянці матриці під час перегляду HDR-контенту) Фото: Samsung

Перші смартфони з новим екраном

Першопрохідцем серед телефонів на Android стане флагманський пристрій iQOO 16, випуск якого заплановано на кінець вересня на китайському ринку. Гаджет буде оснащений 6,85-дюймовим екраном.

Схоже, що аналогічні матриці Samsung планують використовувати компанії Apple у смартфонах лінійок iPhone 18 Pro та iPhone Duo, а також Google — у пристроях серії Pixel 11.

IQOO 16 стане першим смартфоном з AMOLED-дисплеєм M16 (2K, 165 Гц, 6,85 дюйма) Фото: iQOO

Плани щодо лінійки Samsung Galaxy S27

Samsung почне встановлювати екрани M16 OLED у свої флагманські моделі лише на початку наступного року. За даними інсайдерів, нові панелі отримають лише топові моделі Galaxy S27 Pro та Galaxy S27 Ultra.

Базові моделі Galaxy S27 та Galaxy S27+ будуть оснащені матрицями покоління M14, що стане покращенням порівняно з панелями M13 у серії S26. Крім того, більш сучасний дисплей отримає й майбутній складаний смартфон Galaxy Z Fold9.

Раніше повідомлялося, що недорогий смартфон Galaxy A08 з’явився в мережі ще до офіційного анонсу.