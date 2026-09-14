Смартфон с лучшим дисплеем 2026 года: названа модель с AMOLED-панелью нового поколения (фото)

Samsung Display демонстрирует экран M16 OLED с разрешением 2K, частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью 10 000 нит. Первым Android-смартфоном с такой матрицей станет китайский флагман iQOO 16.

Технология обеспечивает сниженное энергопотребление и увеличенный срок службы органических светодиодов, пишет SammyFans. Также GSMArena дополняет эти данные утечками о будущих смартфонах серии Galaxy S27.

Характеристики панели M16 OLED

Новая матрица создана на базе фирменных органических материалов M16 с применением комплекса технологий LEAD. Инженеры смогли снизить тепловыделение и силу тока при рекордной яркости, что позволило предотвратить быстрый износ дисплея.

Панель сочетает разрешение WQHD с кадровой частотой 165 Гц. Это решение устраняет необходимость выбирать между высокой четкостью картинки и плавностью анимаций. Дополнительно дисплей обеспечивает повышенную светопропускаемость, точную цветопередачу и широкие углы обзора, опережая по всем параметрам прошлое поколение матриц M14.

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Дисплей M16 OLED станет более долговечным и способен выдавать пиковую яркость в 10000 нит (это значение будет отображаться на маленьком участке матрицы при просмотре HDR-контента) Фото: Samsung

Первые смартфоны с новым экраном

Первопроходцем среди телефонов на Android станет флагманский аппарат iQOO 16, чей релиз намечен на конец сентября на китайском рынке. Гаджет укомплектуют 6,85-дюймовым экраном.

Похоже, что аналогичные матрицы Samsung планируют использовать компании Apple в смартфонах линеек iPhone 18 Pro и iPhone Duo, а также Google в аппаратах семейства Pixel 11.

IQOO 16 станет первым смартфоном с AMOLED-дисплеем M16 (2K, 165 Гц, 6.85 дюйма) Фото: iQOO

Планы на линейку Samsung Galaxy S27

Samsung начнет устанавливать экраны M16 OLED в фирменные флагманы лишь в начале следующего года. По данным инсайдеров, новые панели получат только старшие модификации Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra.

Базовые модели Galaxy S27 и Galaxy S27+ оснастят матрицами поколения M14, что станет улучшением относительно панелей M13 в серии S26. Кроме того, более современный дисплей получит и будущий складной смартфон Galaxy Z Fold9.

Ранее сообщалось, что недорогой смартфон Galaxy A08 появился в сети до официального анонса.