Бюджетный телефон Samsung с батареей 6000 мАч: анонсирован Galaxy A08 (фото)

Samsung тихо разместила на сайтах ритейлеров в Сербии и Боснии новый бюджетный смартфон Galaxy A08. Аппарат получил увеличенный аккумулятор и обновленные параметры корпуса.

Появление модели в официальных каталогах указывает на скорый старт глобальных продаж, пишет Android Headlines.

Телефон оборудовали 6,7-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением 1600x720. Корпус толщиной 8 мм весит 197 граммов и защищен от пыли и брызг воды по стандарту IP64. Модель будет доступна в трех расцветках: темно-синей (Dark Blue), зеленой (Green) и серебристой (Silver).

Точная модель чипсета в спецификациях не раскрывается. Однако известно о применении оперативной памяти быстрого стандарта LPDDR5X. На выбор покупателям предложат варианты накопителя емкостью 64, 128 и 256 ГБ с возможностью расширения картой памяти microSD объемом до 2 ТБ. Главным отличием от предшественника Galaxy A07 стала батарея на 6000 мАч против прежних 5000 мАч.

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Дизайн Samsung Galaxy A08 Фото: Samsung

На задней панели гаджета размещена 50-мегапиксельная основная камера и вспомогательный датчик глубины на 2 Мп. Для селфи и видеосвязи предусмотрен фронтальный сенсор на 8 Мп. Смартфон поддерживает работу в сетях 4G LTE, оснащен двухдиапазонным модулем Wi-Fi, Bluetooth 5.3 и сохранил классический 3,5-мм разъем для проводных наушников.

Официальная стоимость на европейских рынках пока не уточняется, однако в ОАЭ базовая модификация аппарата с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти оценивается приблизительно в 170 долларов.

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