Бюджетний телефон Samsung з акумулятором на 6000 мА·год: анонсовано Galaxy A08 (фото)

Компанія Samsung непомітно розмістила на сайтах роздрібних продавців у Сербії та Боснії новий бюджетний смартфон Galaxy A08. Пристрій отримав акумулятор більшої ємності та оновлені характеристики корпусу.

Поява моделі в офіційних каталогах свідчить про швидкий початок глобальних продажів, пише Android Headlines.

Телефон оснащено 6,7-дюймовим IPS LCD-дисплеєм із роздільною здатністю 1600x720. Корпус товщиною 8 мм важить 197 грамів і захищений від пилу та бризок води відповідно до стандарту IP64. Модель буде доступна у трьох кольорах: темно-синьому (Dark Blue), зеленому (Green) та сріблястому (Silver).

Точна модель чіпсета у технічних характеристиках не вказана. Однак відомо, що використовується оперативна пам'ять швидкого стандарту LPDDR5X. На вибір покупцям запропонують варіанти накопичувача ємністю 64, 128 і 256 ГБ з можливістю розширення за допомогою карти пам'яті microSD об'ємом до 2 ТБ. Головною відмінністю від попередника Galaxy A07 стала батарея на 6000 мА·год проти колишніх 5000 мА·год.

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Дизайн Samsung Galaxy A08 Фото: Samsung

На задній панелі гаджета розміщено 50-мегапіксельну основну камеру та допоміжний датчик глибини на 2 Мп. Для селфі та відеозв’язку передбачено фронтальний сенсор на 8 Мп. Смартфон підтримує роботу в мережах 4G LTE, оснащений дводіапазонним модулем Wi-Fi, Bluetooth 5.3 та зберіг класичний 3,5-мм роз'єм для дротових навушників.

Офіційна вартість на європейських ринках поки що не уточнюється, проте в ОАЕ базова версія пристрою з 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті оцінюється приблизно в 170 доларів.

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