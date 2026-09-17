Какой повербанк купить в 2026 году: лучшие модели по результатам тестов (фото)

Повербанки могут пригодиться в дороге и во время отключений электричества. Поскольку на рынке представлено множество вариантов, выбрать подходящую модель может быть непросто.

Эксперты портала TechCity проанализировали независимые тесты и обзоры портативных зарядных устройств в 2026 году и выбрали 4 лучшие модели для различных нужд.

Anker Laptop Power Bank 25K

Anker Laptop Power Bank 25K Фото: Anker

Anker Laptop Power Bank 25K способен заряжать смартфоны, планшеты и ноутбуки, что делает его одним из самых универсальных внешних аккумуляторов в 2026 году. Он имеет емкость 25 000 мАч и может выдавать общую мощность до 165 Вт.

Этот повербанк может заряжать одновременно до четырех устройств. Через один порт USB-C доступна мощность до 100 Вт. Также имеются два встроенных кабеля USB-C. Вес Anker Laptop Power Bank 25K составляет 595 г.

Ugreen Nexode 25 000 мАч 200 Вт

Ugreen Nexode 25 000 мАч 200 Вт Фото: UGREEN

Ugreen Nexode 25 000 мАч 200 Вт оснащен двумя портами USB-C и одним портом USB-A. Первый порт USB-C может выдавать до 140 Вт, а второй — до 100 Вт.

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Ugreen Nexode 25 000 мАч 200 Вт подходит для пользователей ноутбуков, которым требуется высокая мощность зарядки и несколько портов. Вес портативного зарядного устройства составляет примерно 609 г, что делает его немного тяжелее модели Anker.

Anker MagGo 10K Qi2

Anker MagGo 10K Qi2 Фото: Anker

Магнитный повербанк MagGo 10K Qi2 может значительно упростить зарядку iPhone и других флагманских моделей с поддержкой магнитной зарядки. Оно не требует кабелей, поскольку крепится непосредственно к задней панели телефона. Однако стоит учитывать, что магнитная зарядка, как правило, медленнее, чем проводная.

Ugreen Nexode 12 000 мАч 100 Вт

Ugreen Nexode 12 000 мАч, 100 Вт Фото: UGREEN

Портативное зарядное устройство Ugreen Nexode 12 000 мАч 100 Вт сочетает в себе относительно высокую мощность с более компактными габаритами и встроенными кабелями. Это делает его хорошим выбором для путешествий.

Напомним, что компания Ugreen представила портативный аккумулятор P5, ориентированный на безопасность и долговечность.

Фокус также сообщал, что Oppo анонсировала компактный внешний аккумулятор для смартфонов и планшетов.