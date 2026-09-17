Какой повербанк купить в 2026 году: лучшие модели по результатам тестов (фото)
Повербанки могут пригодиться в дороге и во время отключений электричества. Поскольку на рынке представлено множество вариантов, выбрать подходящую модель может быть непросто.
Эксперты портала TechCity проанализировали независимые тесты и обзоры портативных зарядных устройств в 2026 году и выбрали 4 лучшие модели для различных нужд.
Anker Laptop Power Bank 25K
Anker Laptop Power Bank 25K способен заряжать смартфоны, планшеты и ноутбуки, что делает его одним из самых универсальных внешних аккумуляторов в 2026 году. Он имеет емкость 25 000 мАч и может выдавать общую мощность до 165 Вт.
Этот повербанк может заряжать одновременно до четырех устройств. Через один порт USB-C доступна мощность до 100 Вт. Также имеются два встроенных кабеля USB-C. Вес Anker Laptop Power Bank 25K составляет 595 г.
Ugreen Nexode 25 000 мАч 200 Вт
Ugreen Nexode 25 000 мАч 200 Вт оснащен двумя портами USB-C и одним портом USB-A. Первый порт USB-C может выдавать до 140 Вт, а второй — до 100 Вт.
Ugreen Nexode 25 000 мАч 200 Вт подходит для пользователей ноутбуков, которым требуется высокая мощность зарядки и несколько портов. Вес портативного зарядного устройства составляет примерно 609 г, что делает его немного тяжелее модели Anker.
Anker MagGo 10K Qi2
Магнитный повербанк MagGo 10K Qi2 может значительно упростить зарядку iPhone и других флагманских моделей с поддержкой магнитной зарядки. Оно не требует кабелей, поскольку крепится непосредственно к задней панели телефона. Однако стоит учитывать, что магнитная зарядка, как правило, медленнее, чем проводная.
Ugreen Nexode 12 000 мАч 100 Вт
Портативное зарядное устройство Ugreen Nexode 12 000 мАч 100 Вт сочетает в себе относительно высокую мощность с более компактными габаритами и встроенными кабелями. Это делает его хорошим выбором для путешествий.
Напомним, что компания Ugreen представила портативный аккумулятор P5, ориентированный на безопасность и долговечность.
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