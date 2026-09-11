Безопасный повербанк стоимостью до 1000 грн: Ugreen выпустила тонкую модель P5 (фото)

Компания Ugreen представила новый портативный аккумулятор P5, ориентированный на безопасность и долговечность.

Повербанк Ugreen P5 поступит в продажу в Китае 16 сентября, а глобальный запуск может состояться чуть позже. Цена и характеристики новинки уже опубликованы на китайском сайте JD.

Ugreen P5 имеет размеры 117,8 x 72 x 16,8 мм и весит около 203,4 г. Компания Ugreen утверждает, что он примерно на 25 % легче предыдущей модели PB203. На передней панели находится цифровой дисплей, который показывает оставшийся заряд батареи в процентах.

Цвета Ugreen P5

Повербанк поставляется со встроенным USB-C-кабелем длиной 18,5 сантиметров, который выдерживает около 10 000 изгибов и может служить петлей для переноски. P5 оснащен портами USB-C и USB-A, позволяющими заряжать до трех устройств одновременно.

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Ugreen P5 поддерживает выходную мощность до 22,5 Вт и входную мощность до 20 Вт. При одновременной зарядке нескольких устройств общая выходная мощность ограничена 15 Вт. По данным Ugreen, за 30 минут внешний аккумулятор может зарядить iPhone 17 примерно до 58%, Huawei Mate 80 — до 37%, а Xiaomi 17 — до 21%.

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Полная зарядка Ugreen P5 занимает примерно 3,1 часа. Устройство поддерживает несколько протоколов быстрой зарядки, включая PD, QC, AFC и SCP. В основе повербанка лежит литий-ионный элемент емкостью 37 Вт·ч, способный сохранять более 90 % своей первоначальной емкости после 500 циклов зарядки.

Ugreen P5 изготовлен из огнестойких материалов и оснащен системой контроля температуры с двумя NTC-датчиками. Устройство работает при температуре 48 °C или ниже и прошло испытания на прокол гвоздями, сжатие и воздействие высокой температуры, не загораясь и не взрываясь.

Цена Ugreen P5 — 18 долларов (около 800 грн).

Ugreen P5

Напомним, что компания Ugreen выпустила первый магнитный портативный аккумулятор MagFlow Pro, оснащенный системой жидкостного охлаждения.

Фокус также сообщал, что Xiaomi анонсировала новую линейку внешних аккумуляторов, включающую три модели для различных целей.