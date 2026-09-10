Первый повербанк с жидкостным охлаждением: цена и параметры Ugreen MagFlow Pro (фото)

Компания Ugreen выпустила магнитный портативный аккумулятор MagFlow Pro, оснащённый системой жидкостного охлаждения.

Ugreen MagFlow Pro стал первым в мире магнитным повербанком со встроенной системой жидкостного охлаждения, утверждает компания Ugreen.

Повербанк MagFlow Pro имеет емкость 10 000 мАч, встроенный шнурок для кабеля USB-C и порт USB-C, которые позволяют заряжать устройства с мощностью до 45 Вт. Это максимальная выходная мощность MagFlow Pro, поэтому подключение нескольких устройств снизит скорость зарядки.

Ugreen MagFlow Pro Фото: UGREEN

Внутри MagFlow Pro находится микронасос, который используется для циркуляции охлаждающей жидкости и отвода тепла от компонентов, в том числе от беспроводной зарядной катушки портативного зарядного устройства, совместимой с Qi2.2.

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Благодаря этой технологии MagFlow Pro остается холодным на ощупь даже после длительной зарядки. На передней панели портативного зарядного устройства можно наблюдать, как охлаждающая жидкость протекает через виртуальное окошко.

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Система работает в сочетании с медной фольгой и конструкцией, обеспечивающей раздельное размещение зарядных компонентов. Это помогает снизить накопление тепла, продлить срок службы внешнего аккумулятора и смартфона, а также поддерживать мощность зарядки до 25 Вт.

Цена Ugreen MagFlow Pro — 149,99 долларов (около 6 680 грн).

Ugreen MagFlow Pro Фото: UGREEN

Напомним, что компания Xiaomi анонсировала линейку портативных зарядных устройств, включающую три повербанка.

Фокус также сообщал, что эксперт сравнил повербанки для ноутбуков Anker 165 Вт и Ugreen 200 Вт.