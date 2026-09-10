Перший повербанк з рідинним охолодженням: ціна та параметри Ugreen MagFlow Pro (фото)
Компанія Ugreen випустила магнітний портативний акумулятор MagFlow Pro, оснащений системою рідинного охолодження.
Ugreen MagFlow Pro став першим у світі магнітним повербанком з вбудованою системою рідинного охолодження, стверджує Ugreen.
Повербанк MagFlow Pro має ємність 10 000 мАг, вбудований шнурок для кабелю USB-C та порт USB-C, які дозволяють заряджати пристрої з потужністю до 45 Вт. Це максимальна вихідна потужність MagFlow Pro, тож підключення декількох пристроїв знизить швидкість зарядки.
Усередині MagFlow Pro знаходиться мікронасос, який використовується для циркуляції охолоджувальної рідини та відведення тепла від компонентів, включаючи бездротову зарядну котушку портативного зарядного пристрою, сумісну з Qi2.2.
Завдяки цій технології MagFlow Pro залишається холодним на дотик після тривалого заряджання. На передній панелі портативного зарядного пристрою можна спостерігати, як охолоджувальна рідина протікає через віртуальне віконце.Важливо
Система працює у поєднанні з мідною фольгою та конструкцією, що забезпечує роздільне розміщення зарядних компонентів. Це допомагає зменшити накопичення тепла, подовжити термін служби повербанка та смартфона, а також підтримувати потужність зарядки до 25 Вт.
- Ціна Ugreen MagFlow Pro — 149,99 доларів (близько 6 680 грн).
Нагадаємо, Xiaomi анонсувала лінійку портативних зарядних пристроїв, що включає три повербанки.
Фокус також повідомляв, що експерт порівняв повербанки для ноутбуків Anker 165W та Ugreen 200W.