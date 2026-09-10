Перший повербанк з рідинним охолодженням: ціна та параметри Ugreen MagFlow Pro (фото)

Компанія Ugreen випустила магнітний портативний акумулятор MagFlow Pro, оснащений системою рідинного охолодження.

Ugreen MagFlow Pro став першим у світі магнітним повербанком з вбудованою системою рідинного охолодження, стверджує Ugreen.

Повербанк MagFlow Pro має ємність 10 000 мАг, вбудований шнурок для кабелю USB-C та порт USB-C, які дозволяють заряджати пристрої з потужністю до 45 Вт. Це максимальна вихідна потужність MagFlow Pro, тож підключення декількох пристроїв знизить швидкість зарядки.

Ugreen MagFlow Pro Фото: UGREEN

Усередині MagFlow Pro знаходиться мікронасос, який використовується для циркуляції охолоджувальної рідини та відведення тепла від компонентів, включаючи бездротову зарядну котушку портативного зарядного пристрою, сумісну з Qi2.2.

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Завдяки цій технології MagFlow Pro залишається холодним на дотик після тривалого заряджання. На передній панелі портативного зарядного пристрою можна спостерігати, як охолоджувальна рідина протікає через віртуальне віконце.

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Система працює у поєднанні з мідною фольгою та конструкцією, що забезпечує роздільне розміщення зарядних компонентів. Це допомагає зменшити накопичення тепла, подовжити термін служби повербанка та смартфона, а також підтримувати потужність зарядки до 25 Вт.

Ціна Ugreen MagFlow Pro — 149,99 доларів (близько 6 680 грн).

Ugreen MagFlow Pro Фото: UGREEN

Нагадаємо, Xiaomi анонсувала лінійку портативних зарядних пристроїв, що включає три повербанки.

Фокус також повідомляв, що експерт порівняв повербанки для ноутбуків Anker 165W та Ugreen 200W.